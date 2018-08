Svědectví ze zákulisí: Takto Trumpův poradce obešel prezidenta a zabránil mu v sabotáži summitu NATO

Závěrečné komuniké z červencového summitu NATO v Bruselu, které deklarovalo jednotu aliance, bylo sepsáno ještě před zahájením schůzky a před příletem prezidenta USA Donalda Trumpa. Napsal to list The New York Times s odvoláním na evropské a americké diplomaty. Důvodem prý byla obava, že šéf Bílého domu vyvolá v Bruselu konfrontaci, která by závěry jednání mohla ohrozit.