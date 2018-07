Tajné služby trvají na svém: Rusko podkopávalo volby. Trump po ostré kritice zařadil zpátečku

„Jak jsem dnes a mnohokrát dříve řekl. Mám obrovskou důvěru ve své zpravodajce. Uznávám ale také to, že ve jménu budování světlé budoucnosti se nemůžeme soustředit výhradně na minulost - jako dvě největší světové jaderné mocnosti spolu musíme vycházet,“ zveřejnil Trump na twitteru.

As I said today and many times before, “I have GREAT confidence in MY intelligence people.” However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018