Temná řecká budoucnost. Ženy rodí méně a později než jinde, vymírání ohrožuje ekonomiku

Krizí zkoušené Řecko čelí další velké výzvě. Sotva se země začala vzpamatovávat z ekonomického propadu posledních let, zjišťují její obyvatelé, že se blíží další problém. Tentokrát demografický. Řekové vymírají a tamní ženy mají děti ještě později než v jiných státech.

Na nebezpečný trend nejnověji upozornila studie Thesalské univerzity. Ta konstatuje, že průměrný věk prvorodiček vzrostl z 26,1 roku v roce 1980 na předloňských 31,5 roku. Řecké matky tak patří k nejstarším v zemích OECD. Jsou na 9. místě mezi 45 sledovanými státy. Pro srovnání: průměrný věk české matky při narození prvního dítěte byl před dvěma lety 28,2 roku.

Podle autorů studie jsou důvodem změny ve společnosti i ekonomice. Řekové začali více upřednostňovat kvalitu života a finanční zabezpečení před počtem dětí. „Ženy si čím dál více přejí dokončit studia a zajistit si kariéru předtím, než se stanou matkami,“ cituje list Kathimerini Alexandru Tragakiovou, která se demografií zabývá na Harokopově univerzitě v Aténách.

Zvyšující se věk prvorodiček je špatnou zprávou pro řeckou ekonomiku, která se s obtížemi vzpamatovává z dopadů hospodářské krize. Hrubý domácí produkt se od roku 2008 propadl o více než třetinu, země je těžce zadlužená, na její podporu šlo v posledních osmi letech téměř 300 miliard eur (asi 7,7 bilionu korun).

Nyní hrozí, že Řecko nebude mít dostatek pracovní síly, která by pomáhala hospodářství obnovovat. Tragakiová upozorňuje, že vyšší věk matek dopadá i na celkovou míru porodnosti, což nevyhnutelně vede ke stárnutí populace a vymírání. „Čím později se žena rozhodne mít dítě, tím menší je šance na úspěch. Biologická schopnost počít dítě po 35. roku života klesá,“ varuje.

V Řecku se v současnosti rodí 1,26 dítěte na matku, což je pod průměrem Evropské unie, který činí 1,49 dítěte na matku. Podle zprávy zvláštního parlamentního výboru by tato praxe vedla do roku 2050 k poklesu řecké populace o 800 tisíc až 2,5 milionu lidí. Už v důsledku krize přitom ze zhruba 11milionového Řecka odešlo kolem půl milionu mladých lidí do zahraničí.

Spolu s úbytkem pracovní síly poroste také průměrný věk. Parlamentní zpráva předpokládá, že v roce 2050 budou Řekové starší 65 let činit zhruba třetinu celé populace. To ještě více zatíží už tak nestabilní sociální systém jihoevropské země.

Univerzitní profesoři proto vyzývají vládu, aby se snažila mladé a vzdělané Řeky přilákat zpět do vlasti. Stát by podle nich měl zároveň zavést programy na podporu rodičovství. „Řecko musí dělat více, aby pomohlo rodinám. Včetně opětovného snížení daní pro rodiny s více dětmi nebo poskytování příspěvků několikanásobným matkám,“ řekl už v lednu řecké agentuře AMNA profesor Giorgos Rachiotis z Thesalské univerzity.

Řecko letos na podzim čekají parlamentní volby a obě největší strany, vládní Syriza i opoziční Nová demokracie, snižování vysokých řeckých daní plánují. Tamní ženy ale na vládní kroky nečekají. Cestu hledají samy. Čím dál více si nechávají v mladém věku zamražovat svá vajíčka, aby později mohly mít snáze děti.