Těžký úděl islamistických nacionalistů z Hamásu: V boji s radikály jim pomáhá i Izrael | info.cz

Motocykl právě míjel policejní stanoviště, když se ozval ohlušující výbuch. Dva policisté zemřeli okamžitě, další zraněním podlehl později. Ani ne hodinu poté zazněla exploze od jiného checkpointu uniformovaných strážců: tentokrát zahynul jeden muž a různě vážné šrámy si odnesli i ti, kteří měli prostě jen smůlu a procházeli kolem. V obou případech šlo o sebevražedné atentáty.

Starý, banální příběh? V řadě koutů tohoto světa bohužel ano. Přímo v palestinském Pásmu Gazy, kde vládnou islámští ozbrojenci z Hamásu, ale podobné útoky opravdu nejsou běžné. Naopak. Tyto se odehrály včera a vládce chudého, špatně řízeného i okolím izolovaného území pochopitelně rozladili. Už proto, že navzdory takřka automatickému obvinění izraelských vojáků či agentů vyšlo velmi brzy najevo, že toto krveprolití nezorganizoval židovský stát.

