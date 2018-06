Trump a Putin řeší, kde se sejít. Ve hře je Vídeň

Ruský prezident Vladimir Putin požádal rakouského kancléře Sebastiana Kurze o pořadatelství příštího rusko-amerického summitu. Napsal to ve čtvrtek list The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenované evropské diplomaty. Vrcholné setkání, o němž se už přes dva měsíce hovoří, by se měl podle amerického listu uskutečnit během léta ve Vídni.