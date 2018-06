Trump bude cestovat sám. Melania vynechá summit G7 i cestu za Kimem, od operace je v ústraní

První dáma Spojených států Melania Trumpová neodcestuje se svým manželem na nadcházející summit skupiny G7 do Quebeku, ani do Singapuru na setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Médiím to dnes potvrdila mluvčí první dámy Stephanie Grishamová. Trumpová se neukázala veřejnosti od nedávného lékařského zákroku, který podstoupila kvůli odstranění nezhoubného výrůstku na ledvině.