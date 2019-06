Trump hazarduje s vlastní důvěryhodností. Cla pro Mexiko kritizují i jeho spojenci | info.cz

Republikáni v Senátu Trumpa v úterý varovali, že jeho plán zavést cla nepodpoří. Prezident minulý čtvrtek pohrozil, že pokud Mexiko neomezí počet migrantů, kteří proudí do USA, uvalí pětiprocentní cla na dovážené zboží. Ta by se měla stupňovat, až by v říjnu zakotvila na 25 procentech.

„Chci, abyste to vzal zpět. Neuslyšíte ani jediné ano,“ ohradil se proti Trumpovu plánu ostře texaský senátor Ted Cruz. Právě na Texas, který s Mexikem sousedí, by cla tvrdě dopadla. Nejvyšší 25procentní tarif by se vztahoval na dovoz zboží do tohoto státu za téměř 27 miliard dolarů. Cruz záměr dokonce označil za zvýšení daní Texasanů v celkové hodnotě 30 miliard dolarů. „Není žádný důvod, aby texaští farmáři, rančeři, výrobci a malí obchodníci platili cenu těchto nových daní,“ dodal Cruz.

Podobně mluvil i druhý republikánský senátor za stát Texas John Cornyn. „Držíme si zbraň u naší vlastní hlavy,“ podivil se Trumpovu plánu.

Cruz se zřejmě mýlí, když říká, že návrh nepodpoří žádný republikánský senátor. Vstřícně se k němu staví například floridský zákonodárce Marco Rubio. Je ale pravděpodobné, že pokud by Trump rozhodnutí Kongresu zrušit cla vetoval, najde se většina k jeho přehlasování. Prezident je přesto optimistický. Domnívá se, že Kongres jeho návrh nezablokuje. Takovou možnost označil za „bláznivou“.

Poškodí to nás oba, varuje Mexiko

Rovněž samotné Mexiko se snaží zavedení cel odvrátit. Tamní vláda Trumpa varovala, že jeho návrh by migraci paradoxně jen zhoršil a poškodil by obě země. Mexiko je podle Goldman Sachs druhým největším dovozcem zboží do USA. Loni dodalo produkty za 352 miliard dolarů. Mexičané navíc tvrdí, že podnikají kroky, aby lidi mířící do Spojených států zastavili.

Mexický ministr zahraničí však odmítl, aby se Mexiko stalo bezpečnou zemí, v níž by migranti měli získávat azyl. Právě to by se podle informací agentury Reuters zamlouvalo některým americkým představitelům. Ministr Marcelo Ebrard takovou variantu ale označil za nepřijatelnou.

Mexičtí zástupci jednali ve středu s americkým viceprezidentem Mikem Pencem. Jen málo lidí ve Washingtonu ale před schůzkou věřilo, že přinese průlom. Nedomnívají se ani, že se podaří najít shodu do pondělí, kdy by měla cla začít platit.

Je Trump spolehlivý obchodní partner?

Samotná cla přitom ohrožují nejen americkou ekonomiku, ale také Trumpovu reputaci v zahraničí. Americký prezident se totiž rád chlubí svými schopnostmi vyjednávat.

Když loni na konci listopadu po ročních rozhovorech uzavíral s Mexikem a Kanadou smlouvu USMCA, prezentoval to jako svoji osobní výhru. Chválil se, že dokázal nahradit podle něj špatnou dohodu NAFTA. Používal přitom slova jako „úžasná“, „ambiciózní“, „neuvěřitelná“ a označil ji za „modelovou dohodu“.

Podobně Trump nyní na návštěvě Velké Británie mluvil i o připravované obchodní dohodě mezi USA a Spojeným královstvím. Jak ale v redakčním komentáři upozornil list Wall Street Journal, Trumpova hrozba cly pro Mexiko ukazuje, že se prezident vlastními dohodami necítí nějak vázaný, což z něj dělá nespolehlivého partnera.

Je však také možné, že Trump hrozbu cly využívá jako nátlakovou taktiku, která má Mexičany přinutit k dalšímu jednání. Obdobu této strategie Trump v minulosti využil například během rozepře se Severní Koreou. Tehdy hrozil tamnímu diktátorovi Kim Čong-unovi pro změnu vojenskou akcí. K ní nakonec nedošlo. Místo toho oba státníci uspořádali dva summity, během kterých jednali o severokorejském jaderném odzbrojení.