Trump hrozí použitím nástroje, kterým může získat pravomoci autoritářů. Co oznámí národu?

„V závislosti na tom, co se stane v příštích několika dnech, mohu vyhlásit stav národní nouze,“ konstatoval Trump v nedělním vystoupení před novináři. A přestože viceprezident Mike Pence zatím tvrdí, že šéf Bílého domu se ještě definitivně nerozhodl, Amerika netrpělivě očekává, co Trump sdělí národu během svého vystoupení v hlavním vysílacím čase.

Trump se má podle informací amerických médií vyjádřit k údajné krizi na hranici s Mexikem, kvůli níž chce splnit svůj největší předvolební slib – postavit zeď. Zároveň by měl nastínit své další kroky. Spojené státy zažívají už 18. den, kdy vláda nemá peníze na svůj provoz. Statisíce zaměstnanců jsou na nuceném neplaceném volnu, další pracují bez vidiny, že za to dostanou odměnu.

Druhý nejdelší „shutdown“ v historii ale může v případě Trumpovy neústupnosti přerůst ve vážnou legislativní krizi. To, pokud by prezident skutečně přistoupil k vyhlášení stavu národní nouze. O co jde?

Ve zkratce se jedná o největší krajnost, ke které se může Trump během výkonu funkce uchýlit. Ačkoli panuje shoda na tom, že prezident má plné právo stav nouze vyhlásit, rozpor je ohledně toho, zda nyní existuje důvod. Trumpovo případné rozhodnutí by prakticky jistě skončilo u Nejvyššího soudu, který by posuzoval, zda je zeď téma národní bezpečnosti, nebo „pouhá“ politika.

Zeď může přivodit 32. platný stav nouze

Použití stavu národní nouze je totiž velice citlivá záležitost. Prezident jím prolamuje pravidla, která jej za normálních okolností omezují, ale v kritických chvílích by mohla být na obtíž. Podle analýzy Brennanova centra pro spravedlnost může takto šéf Bílého domu získat asi 136 pravomocí, přičemž ve 123 případech stačí, když Kongresu pouze oznámí, že tak činí.

Kongres možnosti omezil zákonem z roku 1976, podle něhož prezident sice může stav nouze vyhlásit, ale musí dát Kongresu vědět, které z pravomocí přebírá. Zákonodárci by se následně měli sejít každý půlrok a zhodnotit, zda důvody pro vyhlášení stavu nouze přetrvávají. To se ale v praxi příliš neděje. Aktuálně platí v USA 31 stavů nouze, přičemž ten nejstarší, jimž prezident Jimmy Carter sankcionoval Írán, je z roku 1979.

Trump dosud vyhlásil tři stavy nouze. Na všech panovala shoda. Týkaly se sankcí proti osobám porušujícím lidská práva, zásahů do amerických voleb a nikaragujské vlády. Pokud by ale seznam rozšířil i o případ pohraniční zdi, dostal by se poprvé do velkého sporu, který by pravděpodobně rozsoudil až Nejvyšší soud.

Administrativa by se v takovém případě mohla opřít o dva zákony. První z nich umožňuje armádě během prezidentem vyhlášené krize přesunout vojáky a zdroje na stavbu schválených vojenských staveb a projektů civilní obrany, které jsou nezbytné pro národní obranu. Druhý zase opravňuje ministra obrany zahájit vojenské stavby, které Kongres neschválil, ale jsou nezbytné k podpoře vojenských sil. Peníze se v takovém případě vezmou z prostředků na vojenské stavební účely, které ještě nebyly přiděleny ke konkrétním projektům.

Zákonodárci zatím zeď na hranici s Mexikem neschválili, ale administrativa může argumentovat zákonem z roku 2006, jenž povoluje stavbu fyzické infrastruktury podél hranice.

Cesta k autoritářství

Pokud by se Trumpovi nepodařilo očekávaný soud, u kterého mají konzervativci těsnou většinu jednoho hlasu, přesvědčit, byl by to podle Elizabeth Goiteinové, která v Brennenově centru spoluřídí Program svobody a národní bezpečnosti, závažný problém. „Myslím, že vyhlášení nouze ve chvíli, kdy žádná není, by bylo zneužití pravomoci. Problém je, že Kongres toto zneužití umožnil, když nestanovil prakticky žádné omezení prezidentské schopnosti stav nouze vyhlásit,“ cituje Goiteinovou list New York Times.

Zákony jsou v tomto ohledu děravé. Stav národní nouze je potenciálně nástrojem, který může pravomoci šéfa Bílého domu posunout až k hranicím (a někteří míní že i za ně) autoritářství – a nejde už jen o pohraniční zeď. Jak konkrétně by to mohlo vypadat, popsala Goiteinová ve své eseji v magazínu The Atlantic.

Trump by podle ní mohl aktivovat zákony, které by mu umožnily získat kontrolu nad internetovým prostředím. To dovoluje verze zákona z roku 1942, kdy paradoxně ještě internet neexistoval. Legislativa se týkala telefonů a telegramu. Nově by však pod ní prezident mohl začlenit i internet. Kvůli deregulaci by bylo těžké podmanit si jej celý, ale k omezení demokratických pravidel by mohlo dojít už jen v případě, kdy by šéf Bílého domu mohl zakročit proti některým opozičním stránkám, médiím nebo algoritmům vyhledávačů a sociálních sítí. Právě ty přitom Trump v minulosti opakovaně kritizoval. Nutno podotknout, že žádný prezident ještě možností tohoto zákona nevyužil.

Kromě omezení internetu by za určitých okolností stav národní nouze prezidentovi umožnil zmrazit některá americká bankovní konta nebo používat armádu k potlačování nepokojů na půdě Spojených států.

„Tato konstrukce mimořádných pravomocí historicky spočívala na předpokladu, že prezident bude jednat v nejlepším zájmu země, když jich využije,“ vysvětluje Goitienová, proč byl Kongres natolik benevolentní, že prezidentovi i v časech krize daleko více nesvázal ruce.

Příkladů sporných využití stavu národní nouze se v historii najde hned několik. Ještě před platností současné právní úpravy se na svá práva odvolal prezident Franklin D. Roosevelt, když internoval americké obyvatele a občany japonského původu během druhé světové války. George Bush mladší zase využil důvodů stavu nouze vyhlášeného po 11. září 2001, když přesouval vojska do Iráku.

Že Trump může potenciálně sáhnout i k těmto rozporuplným nařízením však ještě neznamená, že tak skutečně učiní. I kdyby nakonec stav národní nouze přeci jen vyhlásil, bude záležet na tom, jaké pravomoci si od Kongresu přebere. A v konečném důsledku na rozhodnutí Nejvyššího soudu.