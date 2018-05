Trump má nového velkého nepřítele. Potopit jej může jeho neustálé lhaní, sám se z něj usvědčuje

Dlouho se jako o největším problému Donalda Trumpa mluvilo o údajném napojení jeho předvolebního týmu na Rusko. Nyní se však ukazuje, že se americký prezident dokáže dostat do úzkých i bez tzv. ruské kauzy. Škodí mu notorické lhaní a chaos ve vlastním týmu. Ten se naposledy projevil koncem minulého týdne, kdy komplikace přišly z míst, odkud by je Trump nečekal – po vystoupení jeho právníka Rudolpha Giulianiho na televizní stanici Fox News.

Měly to být dva hlavní Trumpovy trumfy. Populární newyorský exstarosta a nepochybně schopný právník se zkušeností z těch nejvyšších pater americké justice Rudolph Giuliani dostal za úkol vyřešit problémy s vyšetřováním ruských zásahů do prezidentských voleb. Konkrétně jej měl „ukončit pro dobro země.“

Televizní stanice Fox News, schopná každý večer oslovit miliony lidí, zase nekritickým zpravodajstvím pomáhala vytvářet dojem spiknutí elit proti Donaldu Trumpovi. Prezidenta hájila na každém kroku, na webu i obrazovce, a šéf Bílého domu jí to oplácel svojí nákloností.

Když se však oba trumfy spojily, vznikla z toho kombinace natolik třeskavá, že se po ní opět otřásá prezidentova důvěryhodnost. A to v okamžiku, kdy průzkumy začaly naznačovat mírný vzestup jeho popularity.

Giuliani minulý týden v rozhovoru pro Fox News vyvolal poprask nikoli slovy o ruské kauze nebo zvláštním vyšetřovateli Robertu Muellerovi, ale tím, že se dotkl aféry s pornoherečkou Stephanií Cliffordovou. Té Trumpův osobní právník Michael Cohen, jenž má nyní sám oplétačky s FBI, vyplatil krátce před volbami 130 tisíc dolarů údajně za mlčení o poměru s nynějším prvním mužem světa. Cohen platbu přiznal, ale stejně jako Trump se dušoval, že jeho klient o ničem nevěděl a předání peněz nesouviselo s kampaní, jak tvrdí žena v branži známá jako Stormy Daniels.

Nyní však přišel Giuliani a pravil: „Peníze plynuly prostřednictvím právní firmy a prezident je splatil. Nevěděl o detailech dohody, ale věděl o obecné dohodě, že se Michael o takové věci postará.“ Slova z večerního vysílání navíc na stejném kanále doplnil ráno. „Představte si, že by to vyšlo najevo 15. října uprostřed poslední debaty s Hillary Clintonovou.“

Jeho věty zapůsobily jako šok. Prakticky okamžitě jich byla plná americká média, která upozorňovala na rozpor s dřívějšími Trumpovými vyjádřeními. Prezident Giulianiho slova bagatelizoval. V jeho týmu je prý příliš krátce, aby znal detaily případu. Na Twitteru ale sám přiznal, že peníze vyplatil, když napsal, že nešly z prostředků na kampaň.

Více než 3000 lží

Jestliže je sama věc kolem platby za mlčení dost problematická s ohledem na porušování předvolebních pravidel a případné vydírání šéfa Bílého domu, ukazuje ještě na další obrovsky nebezpečný aspekt – Trumpovo notorické lhaní.

Není to poprvé, co se prezidentovy výroky rozcházejí s realitou. List Washington Post spočítal, že od nástupu do funkce nemluvil Trump pravdu již ve více než 3000 případech. Kromě prohlášení kolem Stormy Daniels se minulý týden přetřásalo i vyjádření jeho někdejšího lékaře Harolda Bornsteina, jenž v roce 2015 sestavil, zřejmě falešnou, zprávu o zdravotním stavu tehdejšího kandidáta.

„Nadiktoval celý dopis. Nebylo to mé odborné hodnocení,“ konstatoval Bornstein s tím, že krátce po Trumpově nástupu do úřadu za ním přišli členové prezidentovi ochranky a sebrali mu veškeré originály i kopie zdravotní dokumentace, kterou si o Trumpovi vedl.

Už dříve se z Bílého domu linuly tu více, tu méně vážné, ale každopádně nepravdivé výroky. Začalo to již druhý den ve funkci, kdy Trump lhal o počtu lidí, kteří se účastnili jeho inaugurace. Lživá byla i vyjádření o důvodech, proč ve volbách prohrál s Clintonovou na počet hlasů, míře daňových škrtů a výdajích Spojených států na Blízkém východě.

„Nahoře je dole, černá je bílá, válka je mír. Znepokojuje mě, že se to stává v této zemi normální. Lidé prostě přijímají fakt, že Bílý dům není místo, kde mohou hledat pravdu,“ vykládá někdejší šéf amerických zpravodajských služeb James Clapper.

Přestanou Američané Trumpovi věřit?

Podle bývalého důstojníka CIA Davida Priesse se Trump v kampani naučil, že může lhát a lidé ho za to ocení. Jenže to nemusí být zdaleka pravda. Trump se dlouhodobě drží na chvostu popularity ve srovnání s jeho předchůdci od konce druhé světové války. Jeho kroky schvaluje jen kolem 40 procent Američanů, jím podporovaní kandidáti prohrávají doplňovací volby a po těch řádných listopadových, které promění celou Sněmovnu reprezentantů a třetinu Senátu, se očekává nástup demokratické většiny.

Demokraté přitom mohou Trumpovi výrazně zkomplikovat život, a v krajním případě se jej dokonce pokusit odvolat. I v tom by jim mohlo pomoci prezidentovo lhaní. Když se kongresmani v 90. letech neúspěšně snažili zbavit funkce Billa Clintona, nebylo to kvůli jeho poměru se stážistkou, ale jako důvod udávali právě lhaní pod přísahou.

Že je v tomto ohledu Trump nebezpečný sám sobě, si uvědomovali i prezidentovi právníci. Ti mu v minulosti doporučovali, aby s vyšetřovatelem Muellerem nemluvil a neriskoval, že jej FBI usvědčí ze lži. Také Giuliani nyní naznačil, že by Trump mohl využít pátý dodatek Ústavy, jenž zakazuje nutit občany, aby vypovídali proti své osobě.

Lhaní Trumpovi ale škodí též v běžném výkonu prezidentské funkce. Jeho předchůdci doplatili na mnohem menší prohřešky. Voliči například ztratili důvěru v George Bushe staršího poté, co porušil slib, že nebude zvyšovat daně. A i Trumpovi spíše nakloněný list Wall Street Journal v pátečním editorialu napsal: „Trump by se měl obávat, že Američané přestanou věřit všemu, co říká.“