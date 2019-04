Trump opět slaví. Zpráva, která ho mohla potopit, je konečně venku. Co v ní stojí? | info.cz

Rusko zasahovalo do amerických prezidentských voleb před dvěma lety dvojím způsobem. Po internetu šířilo dezinformace a jeho vojenská rozvědka GRU měla prsty v krádeži e-mailů politiků Demokratické strany. Prezident Donald Trump ani nikdo z jeho týmu ale s Kremlem na ovlivňování voleb nespolupracoval. Prohlásil to americký ministr spravedlnosti William Barr, když před novináři prezentoval výsledky téměř dvouletého vyšetřování FBI pod vedením zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. Jeho obsáhlá zpráva je po dlouhém čekání konečně na veřejnosti.

Barr zopakoval zjištění zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, že se Trump ani lidé z jeho kampaně nedopustili vědomé konspirace s Ruskem. Moskva ale volby v roce 2016 ovlivňovala.

Zpráva podle Barra popisuje dvojí typ ruských zásahů do prezidentských voleb. Prvním je šíření dezinformací a kampaň na sociálních sítích, což měla na starosti tzv. Agentura pro výzkum internetu (IRA), která bývá označována za 'trollí farmu' Kremlu. V souvislosti s aktivitami IRA stíhají Spojené státy několik ruských hackerů. Tyto případy zveřejněním zprávy nekončí.

Stejně tak se nezastaví ani stíhání lidí spojených s útoky na servery Demokratické strany. Za nimi podle Muellerovy zprávy – alespoň tak, jak to prezentoval Barr – stála ruská vojenská rozvědka GRU. S ní spojovaní hackeři DCLeaks a Guccifer 2.0 ukradli e-maily demokratických představitelů a Trumpovy protikandidátky Hillary Clintonové. Poté je předali serveru WikiLeaks.

Mueller však dospěl k závěru, že provozovatelé WikiLeaks se nedopustili trestného činu, neboť samotné publikování ukradených dokumentů není podle amerického práva trestné. Stejně tak Barr zopakoval, že ani prezident, ani jeho tým v žádném ze zmíněných případů s Ruskem nespolupracovali.

„Žádný Američan ani člen Trumpovy kampaně nekonspiroval ať už vědomě, nebo nevědomě. Nejednalo se o koluzi,“ prohlásil Barr. Trump krátce po jeho tiskové konferenci zveřejnil koláž stylizovanou do motivu seriálu Hra o trůny. „Žádná koluze, žádné maření. Pro kritiky a radikálně levicové demokraty – hra skončila,“ vzkázal.

Muellerova zpráva každopádně našla stopy spolupráce mezi prezidentovým synem Donaldem juniorem a WikiLeaks. Junior měl od WikiLeaks získat heslo ke stránce putintrump.org. Tu kampaň podle jeho slov používala. Trump junior také na žádost WikiLeaks sdílel odkaz na ukradené e-maily dlouholetého vysoce postaveného funkcionáře demokratické strany Johna Podesty.

Trump byl frustrovaný a naštvaný

Zpráva podle Barra popsala celkem 10 případů týkajících se maření spravedlnosti, samotné rozhodnutí o obvinění ale nechala na ministrovi spravedlnosti. Ten se přiklonil k tomu, že není nutné prezidenta stíhat. „Akceptovali jsme právní rámec navržený zvláštním vyšetřovatelem,“ dodal k tomu Barr. Mueller měl podle něj konstatovat, že našel důkazy jak o prezidentově vině, tak i nevině.

Samotná zpráva Barrova slova potvrdila, ačkoli opravdu popsala několik případů, které mohly jako pokus mařit spravedlnost vypadat. Kromě toho ponechala Kongresu možnost Trumpovy skutky dále vyšetřovat. Muellerův tým ale k závěru nedospěl. Přijal i názor ministerstva spravedlnosti, podle jehož výkladu práva nemůže být úřadující prezident obviněný.

Mueller ve zprávě konstatuje nález podstatných důkazů o tom, že Trump propustil někdejšího šéfa FBI Jamese Comeyho kvůli jeho neochotě veřejně oznámit, že sám Trump není předmětem vyšetřování. Právě po Comeyho propuštění v květnu 2017 celé Muellerovo vyšetřování začalo.

Stejně tak měl Trump nařídit bývalému šéfovi kampaně Coreymu Lewandowskému, aby se obrátil na někdejšího ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse. Měl po něm chtít, aby Sessions označil vyšetřování za nespravedlivé.

Trump též žádal svého poradce Dona McGahna, aby do Muellerova vyšetřování zasahoval. Ten to však odmítl z obavy, že by Trumpovy požadavky, zahrnující mimo jiné Muellerovo propuštění, mohly vést ke stejnému výsledku jako slavný Masakr sobotní noci během kauzy Watergate. Tehdejší odvolání zvláštního vyšetřovatele Archibalda Coxe výrazně přispělo k pádu prezidenta Richarda Nixona.

Podle Barra prezidenta k podobným krokům motivovala nikoli snaha zmařit Muellerovu práci, ale jeho „frustrace a naštvání z toho, že šetření podrývá jeho prezidentství“.

Naštvaní demokraté

Celou zprávu Barr poslal do Kongresu a zveřejnil na webu zvláštního vyšetřovatele ještě ve čtvrtek. Začerněné jsou v dokumentu čtyři typy informací: tajné materiály, informace týkající se probíhajících případů, ty, o nichž se Barr domnívá, že by vedly k odhalení některých zdrojů a vyšetřovacích metod a v neposlední řadě také věci, které se dotýkají zájmů a soukromí třetích osob.

„Věřím, že i vzhledem k omezenému množství zásahů zpráva umožní všem Američanům porozumět závěrům vyšetřování,“ uvedl Barr s tím, že prezident měl sice možnost výsledek Muellerova šetření vidět před zveřejněním, ale neměl oprávnění do něj jakkoli zasahovat. Veškeré úpravy prováděli právníci ministerstva spravedlnosti po konzultaci s právníky Muellerova týmu.

Demokratičtí zákonodárci už před tiskovou konferencí Barra kritizovali. Vadilo jim, že ministr před novináře předstoupil dříve, než poslal Muellerovu zprávu do Kongresu a poskytl ji veřejnosti. Ani politici, ani novináři tak neznali detaily, o nichž Barr mluvil.

„Zdá se, že ministr spravedlnosti má záměr ještě jednou sám udat směr závěrům vyšetřování,“ prohlásil šéf sněmovního výboru pro spravedlnost Jerrold Nadler, jemuž vadí, že slova prezentovaná na tiskové konferenci jsou podobně jako předchozí čtyřstránkové shrnutí Muellerovy práce interpretací ministerstva, nikoli zprávou jako takovou.

Demokratům se také nelíbilo, že ministerstvo spravedlnosti zprávu ještě před zveřejněním probíralo s právníky Bílého domu. Trumpův tým se tak mohl připravit na případné nepříjemnosti a kritiku. Očekává se, že demokratičtí zákonodárci budou chtít ve výborech vyslechnout nejen Barra, ale i zvláštního vyšetřovatele Muellera.