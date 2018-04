Trump se dočkal svého ministra zahraničí. Šéf CIA Pompeo po souhlasu Senátu složil přísahu

Pompeo po odsouhlasení Senátem složil přísahu a stal se tak novým ministrem. V příštích dnech jej podle resortní mluvčí čeká cesta do Saúdské Arábie, Jordánska a Izraele, po zastávce v Bruselu, kde se v pátek zúčastní schůzky ministrů zahraničí NATO.

Čtyřiapadesátiletého Pompea nominoval do úřadu ministra zahraničí prezident Trump minulý měsíc na místo Rexe Tillersona, s nímž se neshodl v názorech na řadu zahraničněpolitických témat. Jedním z nich byla mezinárodní jaderná dohoda s Íránem, kterou Trump kritizuje a navzdory nesouhlasu ostatních signatářů od ní hodlá odstoupit.

V úřadu šéfa diplomacie čeká na Pompea řada ožehavých témat, kromě íránského jaderného programu i chystaná vrcholná schůzka USA-KLDR či vyhrocené vztahy s Ruskem, válka v Sýrii, Iráku a Afghánistánu či rostoucí vliv Číny.

V pondělí přitom Pompeovu nominaci podpořil výbor pro zahraniční vztahy Senátu jen těsně, čelil totiž zprvu námitkám nejen ze strany demokratů, ale i od některých republikánů. Například jeden ze členů výboru Rand Paul ho původně podpořit nechtěl.

Pompeo, který se hlásí k republikánskému konzervativnímu křídlu, zasedal od roku 2011 do loňského ledna ve Sněmovně reprezentantů USA za stát Kansas. Na post kongresmana rezignoval, aby se mohl ujmout vedení CIA.

Někteří demokraté jej označují za příliš slabého politika na to, aby mohl vyvažovat mnohdy nevypočitatelné kroky prezidenta Donalda Trumpa v zahraniční politice. Jiní poukazují na to, že přesně to je Trumpův cíl a z Pompea chce mít nekritického blízkého spolupracovníka, který s ním bude v absolutní souhře.