Trumpa chce příští rok vyzvat i Obama 2.0. Do boje jde váhavý progresivista Beto O´Rourke

Pole demokratických kandidátů na amerického prezidenta se ve čtvrtek rozrostlo o další jméno. Ucházet o křeslo v Bílém domě se chce 46letý Beto O´Rourke. Kometa loňských senátních voleb to však nebude mít jednoduché. Už nyní se ukazuje, že na podzim vydobyté pozice O´Rourke postupně ztrácí.

Ač nad kandidaturou zprvu váhal, od loňského listopadu se spíše čekalo, že ji nakonec oznámí. Řada demokratů viděla ve stále mladé krvi talentovaného politika s nadějí zaujmout voliče nejen v tradičně modrých, rozuměj k demokratům tíhnoucích, státech, ale i na americkém republikánském Jihu.

Že O´Rourke výzvy vyslyší, bylo jasné od včerejška, kdy časopis Vanity Fair publikoval obsáhlý politikův profil. V něm prohlásil, že se cítí povolaný kandidovat. „Jsem pro to zrozen a chci udělat vše, co v tento okamžik dovedu, pro tuto zemi,“ pravil muž, kterému se v amerických médiích začalo přezdívat Obama 2.0.

Podobně jako někdejší americký prezident dokázal O´Rourke demokratické voliče okouzlit. V souboji se zkušeným senátorem Tedem Cruzem těžil ze silné kontaktní kampaně. Navštívil všechny texaské distrikty. Na svoji stranu získal celebrity v čele se zpěvačkou Beyoncé. Ačkoli těsně prohrál, demokraté vnímali jeho výsledek v jinak tradičně republikánském státě nadějně.

„Jak slíbil, udělal velice mnoho. Navíc bez toho, aby byl negativní nebo získával peníze od podivných sponzorů a politických konzultantů. Byl prvním demokratickým kandidátem za hodně dlouhou dobu, který přilákal nové voliče – ženy, mladé, menšiny,“ konstatovala v povolebním komentáři pro New York Times redaktorka listu Texas Monthly Mimi Swartzová.

„Má schopnost vzbudit u lidí zájem,“ chválí jej ve stejném deníku stratég Jesse Ferguson, jenž v předchozích volbách pracoval pro Hillary Clintonovou.

Jdeš s námi? ptají se progresivisté

Bývalý kongresman za texaskou oblast El Paso ale nevstupuje do kampaně s žádným velkým tématem. Během tří volebních období ve Sněmovně reprezentantů nespojil svoji tvář s bojem za nějakou konkrétní myšlenku. Ani jeho senátní kampaň voliče neburcovala vidinou prosazení například na levici populárního Nového zeleného údělu.

Zařadit O´Rourkea na politické mapě není snadné. Někdejší kongresman lavíruje mezi progresivistickým a umírněným křídlem Demokratické strany. Spíše jsou u něj vidět sympatie s tím prvním. Ocenil například práci kongresmanky Alexandrie Ocasio-Cortezové a podpořil její nápad na zvýšení daní nejbohatším.

Středobodem jeho práce je imigrace. Kromě volebních spekulací se o něm v poslední době mluvilo především v souvislosti se stavbou zdi na hranicích s Mexikem, kterou prosazuje prezident Donald Trump.

O´Rourke zkritizoval Trumpův výrok, že El Paso je příkladem místa, které zeď potřebuje. „Nejsme v bezpečí kvůli zdím, ale navzdory zdím,“ pronesl O´Rourke v únoru. Kromě kritiky pohraniční bariéry podporuje programy pro integraci migrantů a rád by zavřel soukromá detenční centra. Trumpa zkritizoval i kvůli jeho protekcionistickým opatřením v ekonomické politice. Odsoudil jím zavedená cla.

Během působení v Kongresu však O´Rourke zaujal spolu se skupinou dalších demokratů spíše bojem za přísnější regulaci zbraní, která měla zahrnovat i poloautomatické zbraně. Tehdejší republikánská většina ale legislativu zablokovala.

„Nejsme v bezpečí kvůli zdím, ale navzdory zdím.“ Beto O´Rourke

Lavírování mezi radikály a umírněnými se v O´Rourkeově případě projevuje především ve zdravotnických tématech. Podpořil zavedení všeobecného pojištění, neřekl ale, jakou formu by mělo mít. Ohledně rozšíření sociálního programu Medicare se vyjadřoval rozporuplně. Někdy pro změnu navrhl kombinaci veřejného a soukromého pojištění.

„Nejsem příliš příznivcem těchto nálepek,“ odbyl úvahy o svém světonázoru O´Rourke, když na něj progresivisté začali tlačit, aby se více vyhranil a řekl, zda se řadí do jejich tábora.

Ztracené body má vrátit špičkový stratég

O´Rourke ale vstupuje do kampaně v době, kdy jeho popularita získaná v senátním tažení klesá. Podle nedávného průzkumu De Moines Register, CNN a agentury Mediacom by jej v Iowě volilo jen 5 procent voličů. V prosinci to bylo ještě 11. Iowa je tradičně klíčovým státem, jelikož v něm začínají stranické primární volby.

Toho si je vědom i O´Rourke. Jeho kampaň ve státě organizuje bývalý lídr místní stranické buňky Norm Sterzenbach, jemuž se mezi demokraty přezdívá „pan Caucus“. V Iowě se totiž na rozdíl od jiných států nekonají tradiční primárky, ale tzv. caucuses, neboli shromáždění stranických příznivců, na nichž se lidé přesvědčují tváří v tvář a svoji preferenci dávají najevo zařazením do určitého shluku stejně naladěných voličů.

„Pokud byste si měli v Iowě vybrat čtyři pět lidí, Norm by byl mezi nimi. Caucuses nejsou primárky. Nejsou stejné. Musíte je organizovat trochu odlišně. On ví, jak na to,“ cituje web Politico někdejší viceguvernérku Iowy Patty Judgeovou.

Druhý Obama, nebo druhý Edwards?

Navzdory silnému zákulisnímu hráči však O´Rourke nebude mít snadnou pozici. Na rozdíl od senátní bitvy s Cruzem nemůže těžit z pozice jediného muže stojícího proti člověku s opačným viděním světa. Nyní vstupuje na kolbiště, v němž se střetne s dalšími podobně smýšlejícími lidmi. V současnosti avizovalo zájem kandidovat 16 demokratů, přičemž by měl přibýt ještě neúspěšný floridský senátorský kandidát Andrew Gillum.

Za velmi pravděpodobnou se považuje též kandidatura bývalého Obamova viceprezidenta Joe Bidena. Bidenovo rozhodnutí je otázkou nejbližších dnů a může silně zamíchat kartami. Průzkumy, které jej do možností zahrnuly, ukazují, že právě Biden patří se senátorem Bernie Sandersem k největším favoritům. Do startu primárek je ale daleko a není neobvyklé, že skutečný výsledek se od prvních šetření liší.

O´Rourkeovi hraje do karet aura člověka, jenž dokáže na svoji stranu získat americký Jih. V loňských volbách udělal v Texasu lepší výsledek než Hillary Clintonová i Barack Obama, s nímž bývá O´Rourke srovnáván.

Zároveň ale není zřejmé, nakolik jsou O´Rourkeova čísla důsledkem demografických změn, a jak moc za ně může osobnost samotného kandidáta. Převaze demografie by nasvědčovalo, že trend je postupný. Clintonová získala v roce 2016 více hlasů než Obama o čtyři roky dříve, ale méně než O´Rourke o dva později.

Místo politické superstar, která přinese demokratům jižanskou slávu, tak O´Rourkeovi hrozí, že napodobí osud Johna Edwardse. I ten v roce 2014 budil dojem, že ví, jak voliče na Jihu oslovit. Nedokázal to ale ani v primárkách, ani ve všeobecných volbách, v nichž kandidoval jako potenciální viceprezident Johna Kerryho.