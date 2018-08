Trumpovi stoupenci se „zamilovali“ do bizarní konspirační sekty. Prostor dostává i v Česku

Během jednoho záběru z Trumpova mítinku mávali sympatizanti prezidenta cedulí s nápisem „My jsme Q“. Jindy zase byli vidět lidé v tričkách, na nichž se písmeno vyjímalo. Další během prezidentovy řeči vytasili transparent s hashtagem #QAnon.

Nic z toho neznamená, že by americký prezident podporoval stoupence konspiračních teorií. Byť i on v minulosti některé z nich používal například k útokům na předchůdce ve funkci Baracka Obamu. Výskyt QAnonu na jeho mítinku však signalizuje, že stoupenci konspiračních teorií masově podporují Trumpa.

O koho ve skutečnosti jde? Odpověď je složitá. Skupina těchto osob je značně široká, dala by se přirovnat k jakési internetové sektě. Sami sebe popisují jako „následovníky Q“, člověka či lidí s údajným přístupem k tajným vládním materiálům. Na diskusních fórech a sociálních sítích typu YouTube, Facebook a Twitter „odhalují utajené skutečnosti“, které však představují jen bohapusté lži a polopravdy. Používají přitom názvy filmů „Matrix“ a „Alenka v říši divů“ odkazující na alternativní realitu.

V Trumpovi tito lidé našli modlu, díky níž cítí, že konečně mají vliv na nejvyšší patra politiky. Ačkoli sám prezident na rozdíl od jiných celebrit (například herečky Roseanne Barrové) na QAnon ani podobnou skupinu neodkazoval, stoupenci „kultu Q“ věří, že jim posílá tajné vzkazy. „Prezident potřebuje mít projev o stavu unie, aby představil Q světu,“ píší uživatelé na Twitteru. Domnívají se, že Trump používá kódovanou řeč a mluví s nimi pokaždé, když vysloví číslo 17, což je pořadí písmene v anglické abecedě.

Establishment a předchozí americké prezidenty považují příznivci QAnonu za součást kabalistické kriminální skupiny. Populární je mezi nimi konspirační teorie o tzv. deep state, neboli strukturách, které ovládají USA bez ohledu na výsledek voleb. Ty podle nich osnují komplot proti Trumpovi a chtějí jej odstranit z úřadu, protože pracuje na rozbití jejich nadvlády.

QAnon je hlavně americký fenomén, prostor ale dostává i v Česku

QAnon je populární především v USA, v omezeném rozsahu se ale rozšířil i do dalších zemí včetně Česka. Pozornosti se mu dostává především na proruských dezinformačních webech. Například Sputnik v květnu publikoval text, v němž dává prostor lidem označujícím miliardáře a filantropa židovského původu George Sorose za nacistu.

„Miluju, jak NBC News tvrdí, že není pravda, že je George Soros nacista. On je doslova přiznaný nacista… existují videa a přepisy textů po celém internetu… a on sám je na to také hrdý. Měli bychom se ptát, proč NASA a CIA najímali nacisty prostřednictvím projektu Paperclip...“ cituje Sputink tweet zakončený hashtagem QAnon, aniž by se pokusil vyvrátit nepravdivost tvrzení.

Ještě dále zašel web Tadesco, jenž se v záhlaví tituluje jako „osobní stránky Tomáše Marného a kolektivu autorů“. Tadesco QAnon označil za zpravodajského insidera. Odvolává se na něj v textu tvrdícím, že únorový propad na akciových trzích byl „signálem globalistů pro Trumpa“.

„Zpravodajský insider známý pod jménem QAnon nedávno na 8chan publikoval příspěvek, který naznačuje, že dalším krokem globalistů bylo právě otřást akciovým trhem, což mělo být pro Trumpa signálem, že kontrolu nad osudem země mají stále v rukách oni. [666] Znamení pro prezidenta Spojených států, že trh stále ovládají oni? Signál? Hrozba? Vítejte v globální válce,“ píše Tadesco.

Na pokraji tragédie. Stoupenci konspiračních teorií přecházejí z internetu do reality

Bizarní konspirační teorie mnohdy působí úsměvně, ale už několikrát se přenesly do reálného prostředí. Počet lidí, kteří jim věří, není malý. Není přesně dohledatelné, kolik stoupenců QAnon má, ale videa na YouTube s odkazem na něj mívají miliony zhlédnutí. Aplikace QDrops byla v dubnu podle zprávy stanice NBC mezi deseti nejstahovanějšími placenými aplikacemi na operační systém iOS. V březnu vytvořená stránka Qanon.pub běžně dosahuje sedmi milionů návštěv. Skupiny na Facebooku mají desetitisíce členů.

Kam až mohou konspirační teorie vést, nejlépe ukázala tzv. kauza Pizzagate. Ta se týkala údajného zneužívání dětí ve Washingtonské pizzerii, kterého se měly účastnit špičky Demokratické strany, a vedla až k tomu, že do zmíněné restaurace přišel muž se zbraní v ruce.

Pizzagate neměla s QAnonem nic společného, podobný případ ale ano. V červnu letošního roku přijel na Hooverovu přehradu ozbrojený muž, jenž tvrdil, že je na misi QAnonu, na níž má získat zprávu o vyšetřování Hillary Clintonové. Ministerstvo spravedlnosti vydalo dokument o den dříve, stoupenci Q však věří, že existuje ještě jedna, tajná zpráva, v níž jsou daleko výbušnější informace o FBI. Žádné indicie o pravdivosti jejich tvrzení ale neexistují.