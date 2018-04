Trumpův nový právník pro ruskou kauzu. Giuliani má za cíl ukončit vyšetřování pro dobro země

Donald Trump našel po týdnech marných pokusů a několika odmítnutích nového právníka, který jej bude zastupovat v tzv. ruské kauze. Najal si bývalého starostu New Yorku Rudolpha Giulianiho. Ten stál za Trumpem i v kampani a uvažovalo se o něm i jako o kandidátovi na ministerský post. Zároveň má dobré kontakty u FBI. Ta se o něj však v souvislosti s vyšetřováním ruského ovlivňování voleb zajímá také.

Jeho jméno je pojem politický i právnický. Rudolph Giuliani si jako populární starosta New Yorku prožil těžké chvíle během 11. září, teď se bude potýkat s řešením další kalamity, byť nesrovnatelně méně tragické.

Giulianiho si najal prezident Donald Trump, aby ho zastupoval během vyšetřování ruských zásahů do prezidentských voleb a případného napojení šéfa Bílého domu na Moskvu. Přichází v době, kdy se stále více hovoří o Trumpově nespokojenosti se zvláštním vyšetřovatelem Robertem Muellerem.

Novinky vyvolaly otázky ohledně Trumpova dalšího postupu. Dlouhodobě se spekuluje, že prezident má zálusk Muellera propustit. „Přijal jsem tuto práci, protože doufám, že mohu pro dobro země dojednat konec kauzy, jelikož oceňuji prezidenta i Boba Muellera,“ nechal se slyšet Giuliani.

Přítel s kontakty u FBI

Zkušený právník, jemuž největší popularitu u veřejnosti přineslo právě angažmá v čele newyorské radnice, má za sebou i solidní kariéru v justici. Působil jako spolupracovník ministerstva spravedlnosti, ale hlavně jako státní zástupce pro Jižní okres státu New York. Tamní pozice patří k nejprestižnějším a nejvlivnějším ve Spojených státech a mimo jiné dozoruje vyšetřování Trumpova osobního právníka Michaela Cohena, jenž se dostal do potíží po razii FBI v jeho bytě a kanceláři.

„Rudy je skvělý. Je mým dlouholetým přítelem a chce pro dobro země celou tuto věc rychle vyřešit,“ pochvaloval si nového právníka prezident.

Nejen dlouholeté přátelství však hrálo při Trumpově rozhodování roli. V posledních týdnech marně hledal náhradu za dosavadního obhájce Tye Cobba, jenž odešel v březnu, protože se s prezidentem neshodl na strategii. Zdůrazňoval přitom, že potřebuje právníka z New Yorku.

Giuliani v minulosti zároveň naznačoval, že má kontakty u FBI, které ho informují o vyšetřování kauzy Hillary Clintonové. Ta jako ministryně zahraničí používala soukromý e-mail k pracovním účelům, což Trump opakovaně zdůrazňoval hlavně během jejich vzájemného souboje o prezidentské křeslo. Případ s e-maily je jeho oblíbenou mantrou, kterou opakuje, když chce ukázat, že zatímco ho demokraté kritizují, kde mohou, sami mají máslo na hlavě.

„Největší otázkou je, jak to Giuliani bude hrát s ostatními. Bude to bojovný Rudy, nebo to bude hrát s Muellerovým týmem? Pokusí se ustoupit a přinést odpověď na zásadní otázku, zda prezident bude s Muellerem mluvit? A bude ho Trump poslouchat?“ cituje list Washington post nejmenovaného právníka.

Trump v minulosti projevil ochotu se zvláštním vyšetřovatelem mluvit, ačkoli mu to jeho právníci nedoporučovali. Obávali se, že by prezident mohl během výslechu lhát, kvůli čemuž se dostala do problémů řada jeho spolupracovníků. Po razii u Cohena však Trump začal couvat a o setkání s Muellerem už tak nadšeně nemluvil.

Giuliani je do ruské kauzy sám zapletený

Giuliani se ke svému angažmá odmítá více vyjadřovat. I jemu však musí být jasné, že to se svérázným prezidentem nebude mít jednoduché. Už jednou jeho nejužší okolí opustil, když se mu nelíbil přístup k přebírání moci. V té době byl místopředsedou týmu, který se o nástup do Bílého domu staral, a spekulovalo se o něm jako o potenciálním ministru zahraničí. Později se objevily úvahy, že by mohl nahradit na postu ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, s nímž má Trump spory kvůli ruské kauze.

Do ní je však Giuliani sám zapletený. Jeho bývalá kancelář Bracewell & Giuliani radila společnosti Cambridge Analytica, která získala data 87 milionů uživatelů sociální sítě Facebook bez jejich souhlasu a využila je k lepšímu cílení kampaně na Trumpovu podporu. Muellerův tým se navíc zajímal o Giulianiho činnost během procesu přebírání moci.

Bývalý newyorský starosta je nejznámějším jménem prezidentova právního týmu. Není však jediným nováčkem, kterého Trump kvůli ruské kauze najal. Časopis The Atlantic upozornil, že možná ještě důležitější je angažování Martyho a Jane Raskinových.

Manželská dvojice přináší do Bílého domu to, co odešlo spolu s Cobbem. Zkušenost v oblasti trestního práva. Raskinovi mají odseděno mnoho hodin v soudních síních a jejich jmenování ukazuje, že Trump začal brát celou záležitost daleko vážněji než dosud.