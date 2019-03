Ukrajina v bodě zvratu? Favorit prezidentských voleb se chce dohodnout s Putinem | info.cz

Herec a komik Volodymyr Zelenskyj je nejžhavějším kandidátem ukrajinských prezidentských voleb – zřejmě proto, že v porovnání s ostatními není okoukaný a říká voličům, co chtějí slyšet – mimo jiné o vyřešení zamrzlého konfliktu na Donbasu. Jednačtyřicetiletý bavič, který se narodil na jihovýchodě Ukrajiny, se od dvou největších konkurentů – Petra Porošenka a Julije Tymošenkové – liší také kritikou „ukrajinizace Ukrajiny“, kdy je všechno ruské považováno za zlo. Jaké by ovlivnil vztahy s Ruskem, pokud by stanul v čele země?

V době, kdy na tom hospodářská situace není nejlíp a na východě země probíhá zamrzlý konflikt, který si vyžádal tisíce obětí, bude Ukrajina v neděli volit na příštích pět let prezidenta. Téměř s jistotou se dá říct, že žádný z kandidátů nezíská v prvním kole většinu a rozhodne se až v kole druhém, přesto má jeden z nich navrch. Je jím herec, který je znám hlavně díky roli prezidenta v televizním sitcomu Sluha národa, Volodymyr Zelenskyj. Předvolební průzkumy mu přisuzují zisk přes pětadvacet procent, což je víc, než mají jeho dva největší rivalové – Petro Porošenko a Julija Tymošenková – dohromady.

„Zelenskyj je na ukrajinské poměry netradiční kandidát. Je to v podstatě nová postava ukrajinské politiky a na tom si také zakládá – jeho tým nesmí být složen z nikoho, kdo už v politice byl. Je to tedy antisystémový kandidát, jenž jde proti zkorumpovaným kandidátům, jako je Petro Porošenko, který má za sebou byznys, jehož se za posledních pět let nebyl schopný zbavit,“ popisuje pro INFO.CZ expert na Ukrajinu z Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček důvody, proč je Zelenskyj tak úspěšný.

Důvodem je zřejmě i to, že mnozí Ukrajinci mají pocit, že vlastně nemají z čeho vybírat. Z celkových devětatřiceti kandidátů mají šanci jen tito tři, dva z nich se už ale Ukrajincům okoukali. Současný prezident je ověnčený nejedním skandálem a také Tymošenková je v politice už pětadvacet let. „Jsou to tradiční kandidáti, zatímco Zelenskyj představuje novou tvář. Na Ukrajině je navíc oblíbeným komikem, kterého lidi znají ze seriálů a jeho televizní show,“ dodává Havlíček.

Zelenskyj tedy představuje pro třetinu ukrajinské populace alternativu, která navíc hovoří o prioritách, jako je zvýšení popularity některých východních regionů a především o boji se zkorumpovanou ukrajinskou politikou. Do karet mu možná hraje i to, že svou kandidaturu ohlásil teprve na Silvestra – a to v televizi, která podle spekulací patří vlivnému oligarchovi Ihoru Kolomojskému. S ním je Zelenskyj také často spojován, to ale není jediná věc, která mu je vyčítána.

Kritici upozorňují na jeho nezkušenost i populismus – jeho vystupování se totiž odvíjí v první řadě od toho, co lidé chtějí slyšet. „Na Ukrajině mu přezdívají virtuální kandidát, protože příliš nedává rozhovory a vystupuje jen sporadicky. Proslavil se i tím, že se voličů na facebooku ptal, co by chtěli za program a co je pro ně důležité. A tím, že toho neříká tolik, si do něj spousta lidí promítá své naděje a očekávání, kdo by tím prezidentem měl být,“ vysvětluje odborník AMO.

Zelenskyj sbírá hlasy u rusky hovořících na východě

To, že je Zelenskyj novou tváří ukrajinské politiky, však není jediné, co ho odlišuje od jeho dvou největších soupeřů. Jak poukazuje bruselský server Politico, „meteorický vzestup v anketách je o to pozoruhodnější, že mluví rusky“ a kritizuje ukrajinské vlastence, kteří urážejí rusky mluvící obyvatele. Není divu, že se ti nejzarytější příznivci Zelenského nachází hlavně v průmyslových regionech na východě, kde se lidé otevřeně staví proti Porošenkově „ukrajinizaci“ – podpoře ukrajinského jazyka a kultury, kdy jsou prosazovány jazykové zákony, které mají vrátit ukrajinštině dominantní postavení a kdy dochází také k oddělení nezávislé ukrajinské pravoslavné církve.

„On sám pochází z jihovýchodní Ukrajiny – z města Dnipro, kde je silná ruskojazyčná a dříve také etnická ruská menšina. O tyto hlasy se zákonitě uchází a snaží se získat to, co dřív patřilo takzvaným proruským kandidátům, jakým byl například Janukovyč,“ popisuje Havlíček, podle kterého se tak Zelenskyj snaží tímto způsobem sám profilovat, je ale otázka, zda se mu očekávání podaří naplnit. To, že hovoří rusky, však lidem podle odborníka AMO víceméně nevadí.

„Zrovna o víkendu jsem sledoval interview se Zelenským, kdy se moderátoři ptali v ukrajinštině, on ale odpovídal rusky a nikomu to nepřišlo zvláštní. Samozřejmě určitá část ukrajinské společnosti je na jazyk citlivější – chtěli by, aby jejich prezident mluvil ukrajinsky, ale vidíme, že minimálně pro 30 procent obyvatelstva to není důležité,“ dodává.

Jak upozorňuje server Politico, lidem na východě naopak vadí démonizace ruštiny, která je mnohdy označovaná za „jazyk nepřítele“. „Démonizace ruského jazyka ze strany současné vlády je nebezpečná,“ varuje pro Politico podnikatel Dmitry Markovič, který pochází z východoukrajinského hutnického města Záporoží. Markovič přitom doufá, že díky Zelenskému se ruština stane oficiálním jazykem Ukrajiny.

Má Zelenskyj šanci vyřešit válku na východě?

Zelenskyj však vyvolává rozruch také některými svými prohlášeními, jako je například myšlenka uspořádat na Ukrajině referendum o členství v Evropské unii a NATO. „Nejsem zvyklý chodit na večírky, na které nejsem pozvaný,“ komentoval podle bruselského serveru možné hlasování o zapojení Ukrajiny do západních struktur. Ještě větší pozornost budí jeho slova o tom, že při řešení konfliktu na Donbasu bude ochotný mluvit se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem.

„Posledních pět let je Ukrajina ve válečném stavu s Ruskem, zemřelo více než 13 tisíc lidí a dva miliony musely opustit své domovy – Ukrajina tedy válečné drama s Ruskem prožívá každý den, proto se Zelenskyj stylizoval do pozice někoho, kdo přijde s něčím novým. Od Porošenka lidé očekávají, že bude pokračovat v dosavadní politice, Zelenskyj se naopak snaží přijít s novými nápady a tvrdí přitom, že se s Ruskem dohodne, ale to není absolutně realistické,“ komentuje slova Zelenského Havlíček.

Expert na Ukrajinu zároveň upozorňuje, že to, po čem prahne velká část ukrajinské společnosti, je právě zastavení násilí na Donbasu. „Je třeba si uvědomit, že z konfliktu jsou obyvatelé Ukrajiny unavení a Zelenskyj se snaží tyto hlasy podchytit a získat je pro sebe. Já osobně ho považují za klasického populistu, řekl bych proto, že se neštítí říct nic, co lidé chtějí slyšet,“ vysvětluje odborník.

Provolávání toho, že se bude snažit válku řešit přímo s Putinem, je tak podle Havlíčka jen součástí předvolební rétoriky Zelenského, kterou ale nebude moct splnit. „Zelenskyj řešení nepřinese – řešení se totiž nenachází v Kyjevě, ale v Moskvě. Žádný ukrajinský prezident konflikt nevyřeší tím, že pojede do Kremlu, tam si plácne s Vladimirem Putinem a všechno to skončí. To nelze. Zaprvé by to byla politická sebevražda a zadruhé Rusko o to nemá zájem,“ dodává expert AMO.

Jaké by tedy byly vztahy Ukrajiny s Ruskem, pokud by se do čela země dostal právě Zelenskyj? Podle Havlíčka to nikdo nedokáže říct, protože o tom ve svém programu horký kandidát na prezidenta příliš nemluví. „Svou kandidaturu oznámil na Silvestra, ale od té doby toho o svém programu a vztazích s Ruskem příliš neřekl. Představil sice některé body, které ale nejsou konkrétní – zřejmě proto, že sám tyto odpovědi nezná,“ říká odborník.

Co se však od oblíbeného herce a baviče dá očekávat, je snaha vymezit se vůči Porošenkovi – právě s ním totiž podle Havlíčka půjde do druhého kola voleb, které Ukrajinu s největší pravděpodobností v květnu čeká. I když ale Zelenskyj volby zvítězí a přijde s nějakou iniciativou, jak řešit válku na východě země, nic nezmůže do říjnových parlamentních voleb.

„K jakémukoliv řešení bude potřebovat podporu parlamentu, která v současnosti neexistuje – na rozdíl od Porošenka a Tymošenkové zde nemá žádnou základnu. Bude záležet na tom, jak parlamentní volby dopadnou. V následujících měsících po druhém kole voleb tedy neočekávám žádné změny – může přijít s nějakými návrhy, ale bez toho, aby měl podporu parlamentu, se nestane vůbec nic,“ uzavírá Havlíček.