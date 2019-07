„Úplně debilní“, vzkazují Francouzi Trumpovi ohledně debaty o zdanění vína a Googlu | info.cz

Jaké víno je lepší, francouzské či americké? I taková diskuze se nyní vede na obou březích Atlantiku v rámci obchodních sporů mezi Francií a Spojenými státy. Tweet amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hrozil Paříži zdaněním jejích vín, Francouze značně pobouřil. Zvláště, když ho šéf Bílého domu zakončil poznámkou, že americké víno je nejlepší.

"Complètement débile": Didier Guillaume fustige la volonté de Trump de taxer le vin français en réaction à la taxe Gafa https://t.co/tlEEEg9Rq1 pic.twitter.com/P48VqF1GHr — BFMTV (@BFMTV) July 30, 2019

Trump si jako terč vybral francouzské víno už potřetí, poprvé jeho zdaněním hrozil už v listopadu loňského roku. Minulý týden pak svoji hrozbu zopakoval – reagoval tak na nově schválenou francouzskou daň na internetové giganty, známé pod zkratkou GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). Když už se mají danit digitální firmy, má to být v zemi, kde mají svá sídla, tedy v USA, míní Trump.

Internetoví giganti vydělávají miliardy, argumentuje Paříž

Podle francouzského ministra zemědělství Didiera Guillama je ale takováto hrozba „úplně debilní“: „V politické a ekonomické debatě je absurdní říkat: Pokud zdaníte GAFA, my vám zdaníme víno. To je úplně debilní,“ řekl v úterý ministr ve vysílání stanice BFMTV.

Guillame poté vysvětlil, že internetové giganty jeho země zdaní proto, že vydělávají miliony či miliardy dolarů, a není proto důvod, aby neplatily daně. „Americké víno není lepší než to francouzské,“ přisadil si ministr.

Pokud by Trump svá slova splnil – což není vůbec jisté – znamenalo by to pro francouzské vinaře citelnou ránu. Jen v loňském roce totiž Francie vyvezla do USA vína v hodnotě 1,6 miliardy eur, což je asi pětina veškerého exportu francouzských vín. Pokud se k tomu přidají i lihoviny – zejména koňak – vyšplhá se částka na 3,2 miliardy. Vloni přitom vývoz vzrostl oproti předchozímu roku o 4,6 procent. Úspěch sklízí za oceánem šampaňské, ale i vína z oblasti Bourgogne, Cotes-du-Rhone nebo růžová z Provence.

Američané francouzská vína kupují i navzdory jejich ceně. Vzhledem k tomu, že USA neumožňují přímý prodej zahraničních vín zákazníkům, figurují vždy jako prostředník distributoři. Ti si ke každé lahvi přidají svoji marži, jež se pohybuje mezi 20 až 30 procenty ceny.

Co se týče cel, jsou v tomto ohledu téměř zanedbatelná a lehce vyšší na evropské straně. Zatímco na dovoz jedné lahve amerického vína uvaluje Evropská unie clo ve výši asi 10 eurocentů, evropská lahev putující do Spojených států je zatížena podle deníku Le Monde 4,5 eurocenty. Tyto tarify platí beze změn poslední dvě desetiletí a výše závisí i na přesném množství alkoholu. Američané mají naopak lehce vyšší cla než EU při dovozu vína v tancích.

Francouzi kalifornská vína nepijí

Zatímco ale vývoz francouzských vín do USA vynáší Paříži miliardy, francouzští konzumenti americká vína vesměs ignorují. Podle veřejného institutu FranceAgriMer představují vína z USA pouhé procento vín dovezených na francouzský trh, konkrétně se jednalo o objem 80 milionů eur v roce 2017.

Francie by se nicméně odvetným krokům ze strany USA ráda vyhnula. Ministr hospodářství Bruno Le Maire sice v sobotu vzkázal Trumpovi, aby nemíchal digitální daň s celními tarify, zároveň ale mluvil o potřebě nalezení konsenzu v otázce zdanění digitálních firem. Ideálně do 24. srpna, kdy ve francouzském letovisku Biarritz začne schůzka G7 (skupina sedmi nejvyspělejších států světa).

Le Maire vyjádřil ochotu nedávno schválenou digitální daň ve výši tří procent zrušit, pokud dojde k mezinárodní dohodě. O tu se Paříž snaží i na evropské půdě, kde ale naráží na odpor států nabízejících firmám velmi nízké daně, jako je Irsko, kde Google a spol. takticky registrují většinu svých příjmů. V Česku díky tomu globální hegemon platí daně v řádu pouhých milionů.