USA nás drze prodaly. Je to absurdní válka a Turci nás nikdy nevyženou, říká syrský Kurd | info.cz

Pocházíte z Kámišlí. Máte zprávy od příbuzných přímo z místa? Jak to tam vypadá?

Včera Kámišlí bombardovali z turecké strany a kurdské jednotky palbu opětovaly. Bohužel došlo i ke zraněním, tři nebo čtyři lidé dokonce padli. Lidé z okrajových čtvrtí se přesunuli do centra.

Překvapila vás intenzita Erdoganovy invaze a deklarovaný cíl vyhnat kurdské obyvatelstvo z 30kilometrového pásma od hranic?

Mě překvapil vůbec samotný princip té akce a to, že náš spojenec, Spojené státy, nás hodily přes palubu. Myslel jsem si, že o tom mohou mluvit a polemizovat, nikdy bych si ale nedovedl představit, že by nás takhle drze a okatě prodali. To je pro mě největší překvapení. Fakt, že Turci se s námi nebudou mazlit, víme. Záminka k invazi je uměle vytvořená, z naší strany nehrozilo Turecku žádné nebezpečí. Ani jeden výstřel nepadl směrem k Turecku. Uvidíme, proti jakým teroristům budou bojovat. Rozhodně nemohou považovat celý kurdský národ za teroristický, protože jsme v té oblasti už skoro čtyři tisíce let a je to naše přirozené prostředí. To místo nechceme opustit a nikdy se jim nepodaří nás odtamtud vyhnat.

Kurdští představitelé mluvili o tom, že jsou připravení se bránit. Kam až musí turecká ofenziva dojít, aby došlo ke klíčovému střetu?

Klíčový střet už začal včera. Dnes ráno už bylo podle mých informací zabito pět tureckých vojáků a zničeny byly čtyři turecké tanky. Turci hlásí, že obsadili první vesnici u Tal Abijádu, jsou o tom ale dost rozporuplné zprávy. Bojuje se už ale natvrdo.

S tureckou armádou postupuje i 15 tisíc členů tzv. Svobodné syrské armády, kteří dříve bojovali proti Bašáru Asadovi. Může invaze znovu oživit občanskou válku v Sýrii?

Když pan prezident Trump mluví o absurdních válkách, tak toto je zrovna jejich příklad, protože její cíl je úplně nejasný. Proč napadnout oblast, která žije v klidu a míru a ve které žije přes milion uprchlíků z ostatních částí Sýrie? Jestli chtějí vytvořit bezpečnostní pásmo, do kterého se uchýlí uprchlíci z Turecka, má to přece opačný efekt. Z kurdských oblastí vznikne obrovská vlna uprchlíků. Nedává to žádný smysl.

Jak moc je pravděpodobné, že když Kurdy zklamali Američané, kteří tureckou ofenzivu umožnili, že by se spojili s Asadem proti Turecku?

Kurdové nikdy nehlásali, že by se chtěli odtrhnout od Sýrie. Žádná kurdská strana to nemá v programu. Všechny kurdské strany včetně JPG a SDF respektují územní celistvost Sýrie. To, že Erdoganova vláda tvrdí, že chceme ukousnout kus území Sýrie, se nezakládá na pravdě. Rozhovory mezi kurdskou stranou a Damaškem vždy probíhaly, probíhají a probíhat budou. Nepřítel je společný a Turecko překročilo hranici svrchovaného státu a je potřeba proti tomu spojit síly. Věřím, že v určité fázi dojde k tomu, že se syrský režim a kurdská strana domluví na společném postupu.

Jak byste okomentoval Trumpova slova, že Kurdové také nepomohli Američanům s vyloděním v Normandii v roce 1944 a bojují jen za své území?

To je podle mě spíš anekdota než vážná slova. Kurdové dokázali nemožné – porazit největší zlo 21. století, takzvaný Islámský stát. Bez syrských a iráckých Kurdů bychom dnes v Evropě nemohli žít v klidu a míru. Teroristické útoky v Londýně, Paříži a všude jinde po Evropě jsou toho důkazem. Američané by si to měli rozmyslet a okamžitě zasáhnout, protože jedině USA mohou zastavit Turecko – žádná Evropská unie, žádná Rada OSN. Jedině Trump, který to rozpoutal, to může zastavit.