USA utahují smyčku kolem zadržené dědičky impéria Huawei. Spouští bitvu o její vydání z Kanady

Spojené státy informovaly kanadskou vládu, že hodlají předložit formální žádost o vydání finanční ředitelky čínské firmy Huawei Technologies Meng Wan-čou (známá též jako Sabrina nebo Cathy Mengová), která byla v prosinci v Kanadě na žádost USA zadržena. V pondělí o tom informoval deník The Globe and Mail, podle kterého má Washington na předložení formální žádosti čas do 30. ledna. Vydání ženy by s velkou pravděpodobností přineslo zásadní eskalaci vztahů s Čínou, která kvůli případu protestuje a podniká odvetu proti občanům Kanady.