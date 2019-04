Venezuelská opozice zahájila pokus o převrat. Máme podporu armády, tvrdí Guaidó | info.cz

Pokus o převrat začal po osvobození aktivisty a někdejšího vůdce protimadurovského tábora Leopolda Lópeze z domácího vězení. López řekl, že jej osvobodili vojáci na Guaidóův příkaz. Právě armáda a její ochota přimknout se na jednu, či druhou stranu, bude rozhodujícím faktorem puče.

Zda Guaidó, jehož za legitimního prezidenta uznává 50 zemí světa včetně České republiky, přesvědčil i armádní špičky, však zatím známo není. Podle venezuelského ministra informací Jorge Rodrigéze vláda čelí jen „malé skupině zrádců“ z řad ozbrojených složek, kteří se pokoušejí o puč.

Tomu nasvědčuje i prohlášení šéfa venezuelské armády Vladimira Padrina, jenž na Twitteru oznámil, že velení vojsk stále zůstává věrné Madurovi. „Odmítáme tento puč, který se snaží naši zemi naplnit násilím,“ napsal, přičemž opoziční vůdce označil za pseudolídry.



Guaidó s Lópezem se naopak tváří, že podporu armády mají zajištěnou. „Národní ozbrojené síly udělaly správné rozhodnutí a spoléhají na podporu venezuelského lidu,“ prohlásil Guaidó ve videu, předtím než vyrazil spolu s částí armády do ulic Caracasu. „Každý by měl vyjít do ulic, v míru,“ dodal ke Guaidóvým slovům López, jenž dostal trest za organizování protivládních protestů v roce 2014.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30. dubna 2019

K povstání proti Madurovi vyzval i Lópezův otec, jenž žije ve Španělsku. Leopoldo López senior je sám politicky aktivní. Vedle toho, že patří k prominentním hlasům venezuelské opozice, chce v květnových volbách získat místo v Evropském parlamentu.

Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani už vyjádřil Guaidóovi podporu. „Dnešek představuje historický den pro návrat svobody a demokracie do Venezuely, což Evropský parlament vždy podporoval,“ pravil Tajani.

Venezuelská vláda zatím na pokus o převrat reagovala sporadickými pokusy rozehnat demonstranty v ulicích Caracasu slzným plynem. Ten používala k podobným účelům i v minulosti. Lídr vládnoucí socialistické strany a předseda promadruovského Ústavodárného shromáždění Diosdado Cabello vyzval Madurovy stoupence, aby šli čelit opozičním snahám před prezidentský palác.