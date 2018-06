Volby rozhodnou o osudu Turecka: Erdoganistán, nebo politická krize? Země je rozdělena jako nikdy

Předvolební průzkumy ukazují, že turecká společnost je téměř rovnoměrně rozdělena mezi příznivce prezidenta Erdogana a jeho Strany spravedlnosti a rozvoje a mezi jejich odpůrce. Vše se přitom ukáže ne v jedněch, ale ve dvojích volbách, které se konají najedenou: v parlamentních a zároveň při samotném výběru prezidenta.

Volby v Turecku 24. června se v zemi konají parlamentní a prezidentské volby zároveň. Po nich bude automaticky změněn současný parlamentní systém na prezidentský, který umožní prezidentovi vládnout přímo skrze dekrety a kontrolovat vládu i ostatní úřady. Favoritem je prezident Recep Tayyip Erdogan a jeho Strana spravedlnosti a rozvoje. Proti němu kandiduje několik opozičních politiků, v parlamentních volbách se většina opozičních stran spojila do volebního bloku. Volby se konají za výjimečného stavu vyhlášeného předloni po neúspěšném pokusu o puč a podle pozorovatelů v nich vláda nehraje fér. Opozice nemá rovný přístup do médií a část opozičních politiků je ve vězení.

Příznivci současného prezidenta chápou volby jako završení změny režimu, která začala už před lety a byla přiživena rozprášením předloňského vojenského puče a loňským referendem, které odsouhlasilo změnu ústavy a posílení pravomocí prezidenta po současných volbách. Turecko má být podle nich sebevědomé, silné a více muslimské. A právě k tomu směřuje Erdogan, který rád připomíná slávu dávných tureckých sultánů, snaží se získat co nejvíc osobní moci a hrát důležitou roli na mezinárodní scéně.

Erdogan provedl masivní čistky ve státním aparátu, školství, armádě, policii a soudnictví, které stále pokračují. Z práce bylo propuštěno přes 150 tisíc lidí, 78 tisíc lidí bylo uvězněno, stát ovládl přímo či nepřímo téměř všechna média. Pokračuje islamizace školství, povinné náboženské kursy prosazují většinový sunnitský islám bez ohledu na menšiny, státní školy nesmí vyučovat Darwinovu vývojovou teorii jako neislámskou. Erdogan a turecká vláda obviňují Evropu a USA z neserióznosti a fašismu a prezident čas od času sebevědomě tvrdí, že jeho země už nepotřebuje usilovat o členství v Evropské unii.

Ve vytvoření silného Turecku prý ale Erdoganovi brání jeho nepřátelé doma i v zahraničí. Jednou z největších překážek byl podle něj parlamentní politický systém, který se změní – pokud volby vyhraje – automaticky na prezidentský. Tak o tom rozhodlo loni referendum.

Erdogan nynější volby dokonce urychlil, aby na ně došlo v relativně příhodné době. Původně se měly konat až příští rok. Obavy, že by kvůli zhoršující se ekonomické situaci už nemusel vyhrát, ale udělaly své. Erdogan podlehl obavám navzdory tomu, že v kampani zvesela využívá třeba pro cesty za voliči státních prostředků a dominuje také v médiích. Například ve státem řízené televizi TRT má vyčleněných na kampaň 117 minut zatímco jeho zatím nejvážnější soupeř Muharrem Ince z Lidové republikánské strany dostal jen 16 minut. Vedle nerovného prostoru pro kampaň hraje prezidentovi a jeho straně do karet i politika investic a podpory zaměstnanosti nastartovaná účelově před volbami.

Turečtí voliči v zahraničí V zahraničí žijí více než tři milióny Turků s volebním právem a jde o jednu ze skupin, která by mohla podle expertů rozhodnout o výsledku voleb. Zahraniční Turci už odvolili (volí se ještě před volbami v samotném Turecku), k urnám v 60 zemích jich přišlo téměř 1,5 milionu. Výsledek jejich hlasování bude znám až po nedělních volbách. V předchozí hlasování v referendu o změně ústavy hlasovali převážně pro návrhy současného prezidenta. Podle turecké politoložky Didem Aydurmusové části imponuje představa silného mocného Turecka, jiní tak činí z nevědomosti, jelikož poměry doma vlastně ani neznají.

Odpůrci prezidenta naopak vidí v těchto volbách poslední možnost, jak zlomit trend vedoucí k omezení demokracie a k vládě jednoho muže a možná i jedné strany. Erdogan ostatně kdysi označil demokracii za „tramvaj, která vás doveze tam, kam chcete, a ze které pak vystoupíte, když ji nepotřebujete.“ Část jeho odpůrců se dokonce domnívá, že chce vládnout doslova navždy. Erdogan to oficiálně nevyvrací a zároveň tvrdí, že „nedovolí“, aby nový systém vlády v Turecku nepracoval. Opozice se obává, že po volbách přijdou další čistky, často pod smyšlenou záminkou, které ji zcela ochromí.

Většina opozice se proto spojila do protierdoganovského bloku, který mu chce zabránit v získání prezidentského křesla a jeho Straně spravedlnosti a rozvoje v dosažení parlamentní většiny. Proti Erdoganovi stojí Národní aliance složená z Lidové republikánské strany, která navazuje na nacionalistickou a sociální ideologii zakladatele turecké republiky Kemala Atatürka, Strany dobra lavírující mezi liberalismem a nacionalismem, Strany štěstí, která sdružuje tvrdé islamisty, a středopravicové nacionalistické Demokratické strany. Podporuje je i prokurdská a levicová Lidová demokratická strana a dvě malé konzervativní strany. Erdoganova Strana spravedlnosti a rozvoje se pak spojila s nacionalistickou Stranou národního ruchu.

Kurdové v Turecku Turečtí Kurdové jsou další ze skupin, které mohou rozhodnout. V Turecku žije něco mezi 11–15 miliony Kurdů. Některé strany, například levicová Kurdská strana pracujících (PKK), která je na seznamu teroristických organizací, bojují celá desetiletí za kurdskou nezávislost či autonomii. Kurdové dlouho nesměli například používat na veřejnosti vlastní jazyk nebo používat oficiálně kurdská jména. Za vlády strany nynějšího prezidenta byly tyto zákazy zrušeny a Kurdové mají i vlastní sdělovací prostředky. Erdogan navíc dlouho udržoval příměří s PKK. Z těchto důvodů proto značná část Kurdů hlasovala pravidelně ve volbách pro jeho stranu. V roce 2015 se ale příměří mezi kurdskými separatisty a Tureckem zhroutilo a část Kurdů preference změnila. Faktem je, že Kurdy nacionálně laděná opozice konzervativní Kurdy neoslovuje.

Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že výsledek bude těsný a očekává se, že volby rozhodnou dvě skupiny obyvatel – turečtí Kurdové a Turci žijící v zahraničí. Na kterou stranu se přikloní, zda k vládě nebo k opozici, je nejisté. Nejpravděpodobnějším výsledkem voleb ovšem je, že Erdogan a jeho strana zvítězí jak v parlamentních, tak v prezidentských volbách (pokud nezvítězí v prvním kole, je zřejmě téměř jisté jeho vítězství v kole druhém, které by se konalo 8. července), nebo že Erdogan vyhraje prezidentské volby, ale prohraje volby parlamentní. Tak situaci odhaduje Burak Bekdial, známý turecký novinář pracující nyní pro americký think-tank Middle East Forum.

Vítězství Erdogana bude znamenat zřejmě další omezení demokracie v Turecku. A pokud nebude hladké a jeho strana nezíská v parlamentu většinu, čeká zemi období nestability. Experti předvídají, že by pak prezident vyhlásil opakování voleb. Erdogan sice ve čtvrtek prohlásil, že by v tom případě vytvořil koaliční vládu, jenže žádná strana s ním nechce jít do koalice. Není divu, prezident už dlouho tvrdí, že vládu si bude řídit sám a ministři ho budou zcela poslouchat. Efektivní řízení státu a zničení koaličních vlád, které prý brzdily rozvoj Turecka, je ostatně motem Erdogana už nějakou dobu.

Evropská unie se teď obává toho, že na jejích hranicích vznikne nedemokratický stát, se kterým bude muset složitě jednat o zcela klíčovém zadržování uprchlíků ze Sýrie a odkud zároveň budou přicházet do Evropy turečtí žadatelé o azyl. A jak uvádějí noviny The Financial Times, evropští diplomaté se teď bojí i možnosti, že Erdogan utrpí porážku. Patrně by se nechtěl vzdát moci a to by znamenalo zmatky v 81milionové zemi na hranicích Evropy, která je zároveň významným členem NATO.