Z Íránu se stala dronová velmoc, nepilotovaná letadla dodává šíitům po celé planetě | info.cz

„Díky požehnání, které přišlo s islámskou revolucí, jsme dokázali zajistit kapacity i technologii pro domácí výrobu dronů. Na základě oficiálně dostupných dat nyní Írán v tomto ohledu patří k pětici nejvyspělejších zemí planety,“ pochlubil se v dubnu agentuře Fars vysoký velitel íránské armády. Zpráva rovněž představuje tehdy ještě čerstvý bezpilotní stroj " target="_blank">Kaman-12, který podle zpravodajců z Farsu vydrží ve vzduchu 10 hodin a je schopen nést náklad až 100 kilogramů. A létá rychlostí 200 kilometrů v hodině. Jeho produkci Teherán netajil. Naopak: poprvé byl veřejně vystaven koncem letošního ledna v rámci nadcházejících oslav 40. výročí revoluce, která v zemi nastolila muslimskou teokratickou republiku.

Teherán ovšem produkuje dronů celou řadu – viz shrnutí webu GlobalSecurity.org. Společně s Kamanem byl na hojně medializované výstavě představen třeba i stroj s označením Šahíd 129, který je považován za nejvýkonnější íránský dron. Vyvinuli jej a na vlastních produkčních linkách vyrábí přímo technici elitních Revolučních gard. Tedy jednotek, které vznikly vedle regulérní armády a mají za úkol bránit změny z roku 1979. Gardisté mají řadu politických i ekonomických výsad a fakticky podléhají jen duchovnímu vůdci země, který má v Íránu poslední slovo. Šahíd je schopen vyvinout rychlost 150 kilometrů v hodině a ve vzduchu dokáže létat celý den. Vybaven je specifickými bombami.

V posledních měsících je o dronech původem z Íránu slyšet stále častěji. Šíitští rebelové ze severozápadu Jemenu jimi napadli dopravní uzly a benzínky na území sousední, nyní nepřátelské Saúdské Arábie. Zřejmě už třikrát. Zkraje července jejich nepilotované stroje dokonce načas vyřadily z provozu letiště u města Adhá a zranily sedm lidí. I když to Teherán popírá, jemenské povstalce podporuje a velmi pravděpodobně jim poskytl rovněž technologie pro výrobu nepilotovaných zařízení.

O tomto víkendu pak twitterový účet izraelských vojáků (IDF) zveřejnil jména a obličeje dvou mladých specialistů Hizballáhu, tedy libanonského hnutí radikálních šíitů, kteří několikrát cestovali do Íránu, aby se od Revolučních gardistů naučili zacházet s drony. Z jihu Libanonu, ba snad i Sýrie je spolu s několika kilogramy trhaviny hodlali vysílat na sever židovského státu, kde by útočili na způsob japonských kamikadze. Z toho lze usuzovat, že se jednalo o levná, oatrně sériově vyráběná a co do velikosti nepříliš objemná zařízení. Nicméně, Izraelci oba mladíky při bombardování jejich základny na syrském území zabili dříve, než stačili židovský stát ohrozit.

Američtí vojáci dokonce registrují četnější výskyt dronů rovnou u amerických základen v Iráku, kde zámořští vojáci sídlí po dohodě s Bagdádem. S odvoláním na zaoceánské důstojníky to tvrdí agentura Reuters. „Pozorujeme v tomto ohledu trochu zvýšenou aktivitu. Jde ale o malá, běžná a levná zařízení. Což mimochodem umožňuje jejich operátorům popřít, že to byli oni, kdo je poslal pozorovat naše základny,“ dodává agenturní zdroj. V tomto případě jde operátorům výhradně o monitorování cizích jednotek. Drony velmi pravděpodobně řídí příslušníci zdejších šíitských milicí, kteří získaná data předávají íránským gardistům – ti se totiž v Iráku nacházejí také.

A proč Írán své drony neschovává před konkurencí a naopak se jimi hrdě chlubí? Douglas Barrie z londýnského Mezinárodního institutu pro strategická studia má za to, že „jde o zprávu domácímu publiku“, které má být na technologické úspěchy vlastních uniforem pyšné. „Je neoddiskutovatelné, že Írán v tomto ohledu urazil kus cesty. Přesto zůstává otázkou, zda vysokou technologickou úroveň dokážou Íránci do svých strojů přenést,“ dodává znalec s tím, že nejpokročilejší drony v neklidném regionu má přece jen Izrael, tedy klíčový nepřítel Íránu.