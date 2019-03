Z oběti spolupachatelem? Americký herec čelí podezření, že si vymyslel rasistický útok

Herce Jussieho Smolletta znají diváci především ze seriálu Empire nebo z posledního dílu filmové série Vetřelec. Nyní je ale středem pozornosti kvůli útoku, k němuž mělo dojít v brzkých ranních hodinách 29. ledna v Chicagu. Smollett vypověděl, že byl napaden dvojicí mužů v kuklách, kteří ho zbili, uvázali mu provaz okolo krku, polili ho neznámou chemikálií a během útoku pokřikovali: „This is MAGA country!“, tedy odkaz na volební heslo amerického prezidenta Donalda Trumpa. Policie začala útok vyšetřovat jako zločin z nenávisti a případ vyvolal vlnu zděšení a pobouření nad stavem americké společnosti.

Donald Trump je svými odpůrci často obviňován z rasismu a šíření rasové nesnášenlivosti. Útok, který měl být spáchán prezidentovými příznivci na herci, který je nejen černé pleti, ale navíc i otevřeně přiznává svou homosexualitu, se stal symbolem zla vůči menšinám, ať už rasovým nebo sexuálním, jež má Trump v Američanech probouzet. Lidé na sociálních sítích vyjadřovali napadenému herci podporu a pod hashtagem #JusticeForJussie se dovolávali dopadení a spravedlivého potrestání pachatelů. S pokračujícím vyšetřováním to ale začíná vypadat, že možná nebudou potrestáni jen pachatelé, ale i oběť.

Policie měla k dispozici kamerové záznamy jak Jussieho Smolletta, tak obou údajných útočníků. Co však chybělo byl záznam samotného útoku. Herec nejprve odmítal poskytnout vyšetřovatelům svůj mobilní telefon s odvoláním na to, že v něm jsou kontakty na známé osobnosti, které s případem nemají nic společného, a osobní korespondence s nimi. Později policistům předal výpis hovorů, nicméně natolik upravený, že podle vyšetřovatelů nemohl být použit jako důkaz. Zlom v případu představovalo zatčení dvojice mužů podezřelých z útoku, k čemuž došlo 13. února na chicagském letišti O´Hare. A zde začala Smollettova verze nabývat poměrně podstatných trhlin.

Jako první padla teorie o rasově motivovaném útoku spáchaném příznivci Donalda Trumpa. Zadržení muži byli totiž bratři původem z Nigérie. Jeden z bratrů navíc v minulosti s Jussiem Smollettem spolupracoval a to jako osobní kondiční trenér. Oba muži s policií při výslechu spolupracovali a nakonec byli propuštěni, aniž by proti nim bylo vzneseno nějaké obvinění.

Policisté následně oznámili, že se objevily „nové důkazy“, a proto opětovně předvolají k výslechu samotného Smolletta. Na veřejnost se zároveň s tím dostaly informace, že herec měl oběma bratrům za to, že na něj zaútočí, zaplatit 3500 dolarů, přičemž bezprostředně po napadení měla dvojice odletět na čas do rodné Nigérie. Po návratu pak měli bratři dostat ještě po 500 dolarech. Smollett dokonce údajně zaplatil i provaz, který mu jeden z útočníků omotal kolem krku. Vyšetřovatelé informace nepotvrdili, ale ani nevyvrátili.

Herec nařčení z fingování útoku odmítá. „Coby oběť nenávistně motivovaného trestného činu ... Jussieho Smolletta zprávy o tom, že se s pachateli zná, rozzlobily a zdrtily,“ uvedli jeho právní zástupci. „Ještě více ho ničí tvrzení, že měl podíl na útoku na sebe samotného. Nic není vzdálenější pravdě a každý, kdo tvrdí něco jiného, lže,“ prohlásili.

Vyšetřování případu stále pokračuje a nelze zatím definitivně říct, zda byl či nebyl útok skutečně zinscenovaný samotným Smollettem. Americká veřejnost zůstává pobouřena, už ale ne nad tím, že se filmová a seriálová hvězda stala terčem rasistického útoku, nýbrž nad reálnou možností, že se jedná o podvod. Řada celebrit, ale i politiků se od Jussieho Smolletta odvrátila. Černošský lidskoprávní aktivista Najee Ali dokonce volá po Smolletově zatčení s tím, že to je právě jeho pokus o nafingování útoku, který by mohl přispět k rozpoutání rasové války. Hashtag #JusticeForJussie nahradil na sociálních sítích hashtag #HateHoax.

Nebylo by to poprvé, co ve Spojených státech došlo k nafingování zdánlivě rasistického útoku s cílem vykreslit domnělé pachatele jako příznivce Donalda Trumpa. V listopadu roku 2016 muslimská studentka, jejíž jméno nebylo uvedeno, ve státě Louisiana nahlásila napadení ze strany Trumpových fanoušků. Následně se ukázalo, že si vše vymyslela. Stejně tak si měsíc poté zcela vymyslela rasistický útok v newyorském metru jiná muslimská žena jménem Yasmin Seweidová. A například na vysoké škole Goucher College v Baltimoru se v září 2018 objevily nasprejované neonacistické a protrumpovské rasistické nápisy, u kterých později vyšlo najevo, že jejich autorem je černošský student.