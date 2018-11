ZAHRANIČNÍ TISK: Hodiny do referenda o Trumpovi, šance Mayové a smělé plány italské vlády

Poslední hodiny zbývají do amerických voleb, které ovlivní další působení prezidenta Donalda Trumpa. Jaké jsou čerstvé prognózy? I o tom píše pondělní vydání deníku New York Times. Britský Guardian se zase věnuje vyjednávání o brexitu. A o čem informují další zahraniční média?

New York Times

New York Timesautor: en.kiosko.net

Američané odpočítávají poslední hodiny před klíčovými volbami do Kongresu. V úterý si zvolí celou Sněmovnu reprezentantů a vyberou i 35 senátorů. Hlasování, které je považované za jakési referendum o prezidentu Donaldu Trumpovi, napoví o jeho síle a ovlivní jeho působení v úřadu na další dva roky. Očekává se, že republikáni udrží těsnou většinu v Senátu, zatímco dolní komoru ovládnou demokraté. Podle analýzy New York Times jsou ale odhady předčasné. Na základě více než 10 tisíc rozhovorů deník zjistil, že strany svádí těsný souboj ve 30 okrscích. Právě v nich se bude rozhodovat o vítězi.

The Guardian

The Guardianautor: en.kiosko.net

Šance britské premiérky Theresy Mayové, že uzavře dohodu o hranici mezi Severním Irskem a Irskem, která by uspokojila vládní konzervativce i parlament, je zhruba 50 na 50. Alespoň to píše pondělní vydání listu The Guardian s odvoláním na zdroje z Evropské unie. Mayovou čekají další důležitá jednání s představiteli EU. Z unijní strany přitom zní, že představy obou stran se rozcházejí v klíčových věcech. Dohoda o uspořádání na irské hranici je zásadní pro celý brexit. Právě mezi Severním Irskem a Irskem by měla vést jediná pozemní hranice mezi Británií a EU.

Financial Times

Financial Timesautor: en.kiosko.net

Italský vicepremiér Luigi Di Maio se domnívá, že plány na větší rozpočtové výdaje a snižování daní jsou cestou, jak oživit hospodářský růst. Plán podle něj zafunguje nejen v Itálii, ale může se stát receptem pro celou Evropu. Di Maio to řekl v rozhovoru pro ekonomický deník Financial Times. Domnívá se, že spory s Bruselem, který vrátil Římu rozpočet k přepracování, se podaří vyřešit dialogem. V nadcházejících evropských volbách očekává, že lidé odmítnou podpořit politiku úspor.

The Australian

The Australianautor: en.kiosko.net

Australský deník The Australian připomíná osud více než 13 tisíc zapomenutých uprchlíků v Indonésii. Ti čekají na přesídlení již přes 15 let. Vyhlíží přitom uvolnění tvrdých australských migračních pravidel. Lidé, kteří se vydali na cestu do Austrálie z třetích zemí nemohou ve svém „dočasném“ útočišti pracovat ani studovat. Zároveň se nemohou vrátit domů, kde stále přetrvávají konflikty, nebo jim tam hrozí jiné nebezpečí. Do Austrálie se na vlastní pěst nevydávají z obavy, že je čeká nucené přesídlení na ostrov Nauru. Jedinou šancí pro ně tedy je, že Austrálie změkčí pravidla pro žadatele o azyl. Tamní vláda se však podle The Australian na ničem takovém zatím nedohodla.