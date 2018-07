ZAHRANIČNÍ TISK: Kdy Sověti spatřili automatickou pračku a co říká turecký prezident o Íránu a Izraeli

Iran Daily

autor: archiv

Deník Iran Daily na první straně citoval tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který odmítl zpřetrhat ekonomické vztahy s Íránem tak, jak si to přeje americká administrativa v čele s Donaldem Trumpem. Erdogan zopakoval, že Teherán je pro jeho zemi „sousedem i strategickým partnerem“. Turecko během prvních čtyř měsíců letošního roku z Íránu dovezlo na 3 miliony barelů ropy, což představuje 55 procent všech dodávek této suroviny do země. USA a Turecko jsou spojenci v rámci NATO, stále častěji se ale především kvůli turecké regionální politice dostávají do sporů.

The Jerusalem Post

autor: archiv

Výroky tureckého hegemona Recepa Tayyipa Erdogana zaznamenal i izraelský list The Jerusalem Post. Podle něj před poslanci své strany AKP prohlásil, že nedávno přijatý základní zákon židovského státu legitimizuje útlak části obyvatel. A označil Izrael za fašistickou a rasistickou zemi, kde se znovuobjevil duch nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Základní zákon v Izraeli fakticky supluje ústavu. Německo pod Hitlerovým vedením iniciovalo vyvraždění 6 milionů židů.

Al-Ahram

tiskautor: archiv

Egypt vzkázal palestinskému hnutí Hamás, že je v jeho nejvlastnějším zájmu udržovat příměří s Izraelem. Konstatuje to egyptský list Al-Ahram, podle kterého Káhira s úřady židovského státu už také dohodla dodávku blíže neurčeného nákladu potravin a léčiv, který tak poputuje do palestinského Pásma Gazy. Egypt se snaží mírnit několik měsíců trvající napětí mezi Izraelem a Hamásem, který kontroluje palestinské Pásmo. Podle pozorovatelů by ale Káhira byla spokojenější, kdyby v Gaze vládlo konkurenční palestinské hnutí Fatah, které řídí Západní břeh.

Žen-min ž'-pao

autor: archiv

Následující dekáda bude klíčová pro změnu světového uspořádání, tedy alespoň podle čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Toho cituje čínský list Žen-min ž'-pao, neboli Lidový deník, který je oficiálním orgánem komunistické strany. Příštích deset let prý podle čínského vůdce ukáže, zda nové globální síly dokáží nahradit ty staré. Si Ťin-pching se takto vyjádřil na zasedání hospodářské skupiny BRICS, kterou tvoří Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika. Právě v jihoafrickém Johannesburgu zasedání BRICS probíhá a čínský předák se jej osobně účastní.

Moskevská pravda

autor: archiv

Na americkou výstavu v ruské metropoli, která proběhla na konci 50. let minulého století v časech politického tání mezi oběma tehdejšími světovými velmocemi, vzpomíná list Moskevská pravda. Američané tehdy do středu sovětského světa přivezli nejen auta a nábytek, ale třeba i automatické pračky nebo televizní techniku, se kterou se tehdy osobně seznámil jen málokterý občan Sovětského svazu. Autor vzpomíná na nefalšovaný údiv, který výstava vyvolala, a text opatřil titulkem „Výstava nebo ideologická diverze?“