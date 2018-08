Zahraniční tisk: Vědci snížili škodlivost cukru, Řecko na cestě z dluhů a bankroty v Anglii

The Times

The Times 20.8.2018autor: Archiv

Britský deník informuje o svatém grálu, který nalezli izraelští vědci. Tentokrát ovšem nejde o onen pověstný pohár nesmrtelnosti, ale o způsob, který vám dovolí se cpát dorty a zákusky, aniž byste museli mít výčitky svědomí. Izraelská firma DouxMatok vyvinula způsob, jak upravit cukr, aby snáze dosáhl chuťových receptorů v ústech člověka.

V praxi by to znamenalo, že pro sladkou chuť by bylo potřeba mnohem méně cukru než v současnosti. Deník The Times odhaduje, že by se konzumace cukru v Británii snížila zhruba o 40 procent, což by samozřejmě mělo značně pozitivní vliv na zdraví populace.

The New York Times

The New York Times 20.8.2018autor: Archiv

Americký deník se ve velké reportáži věnuje úpadku a protestům v anglickém okrese Northamptonshire. Tamními konzervativci vedená radnice vytvářela tak velké deficity veřejného hospodaření, že jí nezbylo než vyhlásit bankrot. Zajišťuje tak pouze minimální služby, které jí ukládá zákon.

Celý případ je o to zajímavější, že jde vůbec o první zbankrotovaný okres za posledních 20 let. Navíc okres, který je oblíbeným sídlem anglické honorace, jak dokazují místní rozlehlá panství. V tomto případě ovšem bankrot nepřišel kvůli rozhazovačné politice místní politické reprezentace. Na vině jsou úsporná opatření centrální vlády, prudký nárůst poptávky po veřejných službách v okrese a zákon, který radnici neumožnuje hospodařit s deficitem. Všechny tři faktory vytváří smrtící mix i pro další okresy.

Frankfurter Allgemeine

Frankfurter Allgemeine 20.8.2018autor: Archiv

Německý deník se ve svém hlavním komentáři věnuje pomoci Řecku, které dnes končí s posledním záchranným programem. Autor ovšem upozorňuje, že takzvané záchranné balíčky jsou sice u konce, ale Řekové ponesou důsledky špatného vládnutí ještě několik desítek let. Mnozí mluví o tom, že se dluhy země stanou udržitelné až v další generaci obyvatel.

To zní sice děsivě, ale Frankfurter Allgemeine upozorňuje, že si Řecko během pádu udrželo velmi slušný standard a nedošlo k divokému bankrotu. Problémem ovšem zůstává, že veřejná správa se moc nemění, jak ukazují například nedávné katastrofální požáry. Na jejich šíření se do značné míry podepsala ilegální řecká výstavba. Premiér Tsipras slíbil, že na černo postavené budovy nechá srovnat se zemí, ale stal se v podstatě pravý opak. Dokud se vláda nedokáže s takovými problémy vyrovnat, země nemá šanci čekat výrazné zlepšení.

El País

El País 20.8.2018autor: Archiv

S uprchlickou krizí se nepotýká jen Evropa. Vášně kolem migrace v současnosti cloumají především Jižní Amerikou. Na cestu se totiž vydaly až stovky tisíc lidí ze zbědované Venezuely a problémy stíhané Nikaragui. Brazílie již oznámila, že na hranice pošle armádu. Stalo se tak krátce poté, co násilím vyhnala z hraničního města venezuelské uprchlíky.

Hranice aktuálně uzavřel i Ekvádor a opatření chystá i Peru, kde o azyl jen minulý týden požádalo zhruba 20.000 upchlíků z Venezuely. Ze země zlikvidované socialismem odešlo podle odhadů OSN zhruba 2,3 milionu lidí. Jen Kolumbie vydala dočasné povolení zhruba 800.000 Venezuelanů.

Z Nikaraguy zatím tolik lidé neodešlo, ale i tak tamní uprchlíci vyvolávají protesty v okolních zemích. Do ulic několika měst v Kostarice vyšli demonstranti s hesly namířenými proti imigrantům.