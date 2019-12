Západu hrozí rozkol kvůli Íránu. Evropa se vzpírá americké snaze zdecimovat Teherán | info.cz

Klíčové evropské země jsou připraveny obejít americké sankce a pokračovat v obchodu s Íránem i poté, co mu Spojené státy vyhlásily totální ekonomickou válku. Již osm členských zemí EU spolu s Norskem deklarovalo ochotu připojit se k připravovanému systému pro mezinárodní platební styk INSTEX, který by nebyl závislý na americkém dolaru. Lze se jen domýšlet, zda a jak takový postup ovlivní spolupráci starého kontinentu s USA.

„Členské země INSTEXu vřele vítají rozhodnutí učiněná vládami Belgie, Dánska, Finska, Nizozemska, Norska a Švédska, které se připojí k našemu systému jako jeho podílníci,“ cituje ostrovní list The Guardian ze společného prohlášení tří zakládajících států vznikajícího clearingového domu, tedy Británie, Německa a Francie. Již v červnu přitom tehdejší šéfka diplomacie EU Federica Mogheriniová konstatovala, že INSTEX je otevřen i zemím mimo unii, což se tedy v norském případě také stalo.

Oč jde? Zdánlivě formální prohlášení může mít dalekosáhlé následky. Důležité státy ze západu a severu Evropy totiž daly o víkendu najevo, že nehodlají ukončit byznys s Íránem, a to silnému americkému tlaku navzdory. Prezident Donald Trump loni jednostranně vypověděl tzv. jadernou smlouvu známou pod zkratkou JCPOA. Zdůvodnil to tím, že složitě vyjednaný dokument neplní účel. Ba co více, opět uvalil na Teherán sankce, ke kterým nutí i ostatní státy stejně jako firmy. Jeho doktrínu lze shrnout do věty „kdo obchoduje s Íránem, neobchoduje s námi“.

Dohodu ještě za prezidentování Baracka Obamy v roce 2015 podepsaly kromě Íránu a USA i Británie, Čína, Francie, Německo, Rusko a jako celek Evropská unie – Česko je proto jejím účastníkem zprostředkovaně též. Nicméně, starý kontinent už loni avizoval, že s americkým postupem nesouhlasí a k závazkům plynoucím z JCPOA se nadále hlásí. Na rozdíl od Íránu, který vcelku otevřeně vydíral především EU tím, že soustavně přestával plnit ustanovení smlouvy – ta měla za úkol dramaticky omezit teheránský jaderný program, o kterém Írán vždy tvrdil, že byl výhradně mírový. O čemž měl Západ, hlavně Spojené státy, značné pochybnosti.

Nápad vybudovat INSTEX tedy vznikl jako reakce Berlína, Londýna a Paříže na americké vypovězení jaderné smlouvy a má se stát nástrojem, díky kterému může byznys mezi Íránem a Evropou pokračovat. Ten totiž dosud probíhal v zásadě jen s pomocí systému SWIFT, ve kterém ale má silné slovo právě Washington. Nová instituce se podle dostupných zpráv zatím nerozběhla i kvůli obavám některých evropských vlád z americké odpovědi. Víkendový přístup šesti dalších zemí tedy jistě lze považovat za úspěch pro-íránských politiků. S uspokojením proto o tomto vývoji psal třeba list The Tehran Times.

To izraelští předáci reagovali podle očekávání zcela opačně. Ostatně, židovský stát vystupoval proti jaderné smlouvě s Íránem od samého počátku. „Evropské státy spěchají na pomoc nemilosrdnému íránskému režimu přesně v okamžiku, kdy tento vraždí vlastní občany,“ uvedl premiér Benjamin Netanjahu na videu, které proběhlo sociálními sítěmi. Viselo i na webu izraelského ministerstva zahraničí, které ve vlastním prohlášení konstatovalo, že nově přistoupivší země „si pro takový krok nemohly vybrat horší načasování“.

Podle diplomatů židovského státu se teď „stovky nevinných Íránců, kteří byli zavražděni během posledního kola protestů, otáčejí v hrobě.“ Izraelští představitelé narážejí na skutečnost, že během nedávných bouří íránské uniformy usmrtily – alespoň podle organizace Amnesty International – nejméně 161 demonstrantů. Ti zkraje protestovali proti zdražení pohonných hmot, posléze však vystupovali i proti teokraticko-republikánskému režimu jako celku.

I have an important message. Retweet >> pic.twitter.com/wjNMjk89ZR — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 2, 2019

Sami Evropané – třeba podle serveru Euractiv – naznačují, že rozšíření řad INSTEXu oznámili o tomto víkendu i proto, aby získali trumf pro další jednání s Íránem o jaderné smlouvě. To má tento týden proběhnout ve Vídni. Podle všeho ale starý kontinent tlačí také čas: Čína už oznámila, že společně s Teheránem chystají vlastní, zcela separátní platební systém. Rusko už před časem prostřednictvím náměstka ministra zahraničí Sergeje Rjabkova, kterého citovala agentura TASS, veřejně vyhlásilo, že chce do INSTEXu. Kromě obchodních výhod by tak Kreml mohl úspěšněji realizovat strategický plán, kterým je co nejhlubší rozkol mezi atlantickými spojenci sdruženými kromě jiného i v NATO.

Evropa se totiž svým přístupem k Íránu americkému (a izraelskému) postoji zřetelně vzpírá. Mimochodem, ač Izrael není členem NATO, vyrazil dnes premiér židovského státu Netanjahu do Londýna, aby přímo na probíhajícím aliančním zasedání přesvědčoval lídry členských zemí o nutnosti postupovat proti Íránu společně. V britské metropoli se každopádně setká i s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem, s Donaldem Trumpem hovořil už o víkendu telefonicky. Západní jednotu však každopádně čeká zatěžkávací zkouška týkající se opět Blízkého východu.