Ze zmizení saúdského novináře je ekonomická otázka. Ničí Davos v poušti i vztahy se Západem

Americký ministr financí Steven Mnuchin a britský ministr pro mezinárodní obchod Liam Fox podle BBC zvažují, zda pojedou na ekonomikou konferenci, která má začít v saúdském hlavním městě Rijádu 23. října a trvat do 25. října. Další evropští představitelé se zřejmě investičního fóra Future Investment Initiative také nezúčastní. Diplomaté Evropské unie prý připravují společné odsuzující prohlášení, pokud se prokáže, že opoziční novinář Džamál Chášakdží byl v Turecku skutečně zavražděn.

Pro tvrdé sankce proti Saúdské Arábie v případě, že se prokáže vina saúdských představitelů na vraždě Chášakdžího, se vyjádřil také americký prezident Donald Trump. Zároveň ale řekl, že tyto sankce nesmí připravit Američany o práci a poškodit americké společnosti jako například Boeing, Lockheed nebo Raytheon. Tyto firmy se mají podílet na zbrojních dodávkách pro Rijád ve výši 110 miliard dolarů, které byly dojednány při loňské návštěvě Donald Trumpa v Saúdské Arábii. Saúdové se dnes oficiálně ohradili proti "vyhrožování s tím", že jejich odveta proti případným sankcím bude "ještě větší".

Konference Future Investment Initiative se už také nechtějí zúčastnit někteří investoři. Například britský miliardář Richard Branson, který zároveň „pozastavil“ se Saúdy debatu o jejich vstupu do svých společností Virgin Galactic a Virgin Orbit. Svoji účast odhlásila i šéfredatkorka časopisu The Economist nebo šéf společnosti Uber Dara Khosrowshahi. I když do firmy Uber investoval peníze saúdský státní investiční fond. Navíc několik známých osobností, třeba bývalá evropská komisařka Neelie Kroesová, prohlásilo, že opouští správní radu projektu Neom. Jde výstavbu nového města a rekreační střediskou v Saúdské Arábii u hranic s Jordánskem za 500 miliard amerických dolarů.

Neom je stejně jako Ekonomické fórum výkladní skříní ekonomických, společenských a administrativních reforem, které provádí v zemi korunní princ Mohamed bin Salmán. Princ je následníkem trůnu a zároveň vicepremiérem a ministrem obrany a v zemi v mnoha oblastech života fakticky vládne za svého otce Salmána. Bin Salmán chce zbavit zemi závislosti na ropě, podpořit investice do nových technologií, zvýšit zaměstnanost a omezit vliv islámských fundamentalistů. Loni se na investičním fóru vyjádřil pro to, aby se země vrátila k tolerantnějšímu islámu. Letos povolil ženám řídi, otevřel kina a už dříve omezil moc náboženské policie. Chce také do země přitáhnout západní investory a chce jim prodat prý i část saúdskoarabského státního ropného giganta Saudi Aramco.

Úspěch letošního fóra ale ohrožuje zmizení Džamála Chášakdžího. Ten vstoupil na začátku měsíce na saúdský konzulát v Istanbulu a už z něj nevyšel. Podle informací z tureckých médií, kam je vypouští turecké úřady, byl Chášakdží zadržen speciálním saúdským komandem zabit, rozřezán a jeho ostatky vyvezeny z konzulátu. Turecko má údajně video záznam, jak je Chášakdží zadržen několika muži po vstupu na konzulát, a pak audiozáznam toho, jak byl mučen a zabit. Podle některých zpráv z tureckého tisku může jít o data z Chášakdžího hodinek značky Apple, které měl v době své smrti na sobě. Další údaje ale spíš neznačují, že turecká tajná služba konzulát odposlouchávala. Tajné služby USA zase mají podle zdroje listu The Washington Post informace o tom, že saúdské úřady dlouhodobě plánovaly únos Chášakdžího.

Chášakdží je označován za prominentního kritika saúdského režimu. Ve skutečnosti ale nikdy nekritizoval tamní autokratický režim a fakticky podporoval reformy bin Salmána. Veřejně si ale dovolil vyjádřit jiné názory na zahraniční politiku než měl korunní princ. Po svém loňském odchodu do Spojených států Chášakdží kritizoval bin Salmána a přirovnával ho třeba k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Bin Salmán nesnáší kritiku, je mimořádně prchlivý, a to zřejmě bylo důvodem zásahu proti Chášakdžímu.

Loni bylo investiční fórum v Rijádu mimořádné úspěšné a média i investoři veřejně chválili reformy korunního prince. O čtrnáct dní později se hotel Carlton-Ritz v Rijádu, kde se fórum konalo, proměl v luxní vězení. Skončilo v něm několik desítek saúdských princů, bohatých podnikatelů a státních úředníků. Byli obviněni z korupce, ale později byli propuštěni. Po té, co souhlasili, že dohromady zaplatí saúdskému státu asi 100 miliard dolarů, mohli odejít bez trestu. Peníze chce údajně bin Salmán použít na podporu svých reforem.

Tehdy proti tomu nikdo příliš neprotestoval, ačkoliv prý byli někteří ze zadržených mučeni, a jeden z princů zemřel údajně při zatýkání. Důveru investorů v Saúdskou Arábii to sice oslabilo, ale jen dočasně. Nyní skupina amerických senátorů požaduje vyšetření zmizení Chášadžího na základě tak zvaného Magnitského zákona, který umožňuje zavést americké ekonomické sankce proti porušovatelům lidských práv.