Zelená daňová revoluce: Šéfka CDU Krampová-Karrenbauerová chce překopat německý systém | info.cz

„Boj proti klimatické změně by měl být jedním z hlavních bodů vládní agendy,“ tvrdí šéfka vládní strany CDU a ministryně obrany v komentáři, který sepsala společně se stranickým kolegou Andreasem Jungem.

Podle německé političky nejde o zvýšení daňové zátěže, ale o její přeskládání. „Problémem není, že bychom měli příliš málo daní, ale nedostatek strategického směřování,“ píše AKK. Německo by podle političky mělo nabídnout firmám i občanům nové pobídky, které by snížily jejich uhlíkovou stopu. Kramp-Karrenbauerová zmínila podporu vývoje nových udržitelných paliv či dotací na zlepšení energetické efektivity budov. Podle AKK by měla země rovněž zakotvit princip udržitelnosti do Ústavy jako státní cíl, uvedl server Politico.

Kroky, jak přispět k ochraně klimatu, jsou v sousedním Německu velké téma, ze kterého profitují zejména tamní Zelení. Ti se podle průzkumů dokonce dotáhli na tradiční blok CDU/CSU a aktuálně patří mezi nejsilnější politické strany v Německu. Před několika dny Zelení společně se sociálními demokraty rozproudili veřejnou debatu kontroverzním návrhem o přeřazení masa z nižší sazby DPH do té vyšší, mj. kvůli boji proti klimatickým změnám, k nimž mají hospodářská zvířata produkcí metanu při trávení přispívat.

„To, že změna klimatu je nepříznivě ovlivňována právě velkovýrobou masa, je pravda. Zpráva (mezivládního klimatického panelu, pozn. red.) ale na druhou stranu doporučuje další rozvoj drobného a udržitelného farmaření a přímo říká, že hospodářská zvířata do krajiny patří. Nelze to tedy chápat tak, že bychom se měli všichni stát vegetariány a bude po starostech. To by zase přineslo jiné problémy, protože už dnes vám zemědělci řeknou, že jim chybí organické hnojivo. Pokud nebudeme mít krávy, kde ho vezmou? Nahradili by ho chemií,“ komentoval v rozhovoru pro INFO.cz debatu o větším zdanění masných výrobků přední český klimatolog Radim Tolasz.

Kancléřka Angela Merkelová také nedávno znovu potvrdila plán země přejít nejpozději do roku 2050 na obnovitelné zdroje energie a stát se takzvaně klimaticky neutrální. Že realizace takového plánu nebude jednoduchá, upozornila nedávno v rozhovoru pro INFO.cz předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. „Abyste za dnešní úrovně techniky a lidského poznání mohl zcela nahradit konvenční zdroje obnovitelnými, potřebujete mnohonásobně větší prostor, než jaký dnes zabírají uhelné, plynové či jaderné elektrárny. Vyrobit prostřednictvím solárních panelů tolik energie jako jaderný reaktor znamená osadit panely obrovskou plochu země, kterou už dnes není kde brát. A pokud ano, pak jedině na úkor polí, lesů, lidských sídel, zbytků volné krajiny, národních parků,“ uvedla Drábová.