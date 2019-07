Země západní Afriky sní o společné měně. Chtějí se odpoutat od Francie, osud „eco“ je ale nejistý | info.cz

Termín pro zavedení společné západoafrické měny se už čtyřikrát posunul, odborníci proto neskrývají skepsi, že jednotná měna „eco“ je jen utopie. Patnáct zemí západní Afriky se však nevzdává. Na setkání minulý víkend potvrdily, že by eco chtěly mít v oběhu už od roku 2020. Kdo po společné měně touží nejvíc? A co je největším kamenem úrazu?

Plán zavést společnou měnu pro blok západoafrických zemí, které dohromady představují asi 385 milionů obyvatel, se navzdory mnohaletému úsilí stále ukazuje jako nepřekonatelný úkol. Přesto se představitelé států ECOWASu, kteří se v sobotu sešli v nigerijské metropoli Abuja, nechtějí nechat odradit – na summitu potvrdili, že společná měna eco by se měla stát realitou už příští rok.

Ve společné měně přitom paradoxně našly zalíbení hlavně ty státy, které už jednotné platidlo mají. Tím je CFA frank, kterým ze zemí ECOWASu platí Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Pobřeží slonoviny, Mali, Niger, Senegal a Togo (plus šest dalších zemí střední Afriky). Zejména frankofonním zemím – ať už v Senegalu nebo Beninu – začíná ale frank CFA, který je pevně navázán na euro, vadit a novou měnu si přejí i tamní občané. V nové společné měně totiž vidí cestu, jak se osvobodit od finanční závislosti na bývalé koloniální velmoci – Francii.

K tomu, aby se 15 západoafrických zemí společné měny skutečně dočkalo, je však zapotřebí ještě hodně práce – kromě dokončení zóny volného obchodu či sjednocení celních pravidel je tou největší překážkou hlavně rozdílná ekonomická výkonost jednotlivých zemí, které by novou měnou měly platit.

„Státy ECOWASu jsou extrémně nestabilní – politicky i ekonomicky,“ říká pro server Al-Džazíra odborník nigerijské mediální společnosti Gatefield Adewunmi Emoruwa, který upozorňuje, že společná měna problémy západoafrických zemí nevyřeší a ekonomiky podle něj nejsou dost silné na to, aby jedna druhé v případě krize pomohly.

Právě Nigérie má vůči zavádění společné měny největší výhrady. Jak pro německou Deutsche Welle upozorňuje Eze Onyekpere – ředitel Centra pro sociální spravedlnost v Abuji – diskuse o měně „eco“ je v Nigérii zatím jen výsadou elit, komunikace směrem k veřejnosti vázne.

„Nigerijští podnikatelé jsou velice dynamičtí. Nechtějí nic, co by mohlo jejich produkci narušit,“ vysvětluje šéf think-tanku Afrocentricity Yves Ekoue Amaizo, proč jsou Nigerijci vůči společné měně víc než obezřetní. „Není žádný Nigerijec, který by to přijal,“ dodává.

Náměstek ministra informací Sierra Leone Solomon Jamiru si však nemyslí, že by Nigérie společnou měnu blokovala – spolupráce ze strany nigerijské vlády podle něj naopak běží velmi dobře. „Koneckonců, ECOWAS je o regionální ekonomické spolupráci,“ říká s tím, že bez jednotné měny se této cíl dá plnit jen velmi těžko.

Právě Nigérie se tak může stát zásadní překážkou. Kromě rezervovanosti Nigerijců či odlišné vyspělosti jednotlivých zemí je však dalším kamenem úrazu zavedení jednotné měny také špatná bezpečnostní situace zosobněná nejen přítomností teroristické organizace Boko Haram, ale i etnickými střety v Mali a nekončícími střety mezi pastevci a zemědělci. To všechno brzdí jak samotný rozvoj západoafrických zemí, tak jejich sen o společné měně.