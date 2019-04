Židovské osady v okupované Palestině náleží Izraeli, prohlásil před volbami Netanjahu | info.cz

Začlením židovské osady na okupovaném palestinském území do Státu Izrael. V sobotu to pro televizi Kanál 12 uvedl stávající premiér židovského státu Benjamin Netanjahu. Jde zřejmě o poslední vynesený trumf před úterními volbami. Šéf vlády se netají tím, že chce v případě vítězství sestavit pravicovou koalici, jejíž součástí mají být i radikální osadníci. Vyhlášení izraelské suverenity nad židovskými sídly v Palestině by ale nejen odporovalo názoru mezinárodního společenství, ale do budoucna by takřka vyloučilo možnost mírového jednání s Araby. Včetně plánu, který připravují Američané.