Židovští extremisté před branami izraelského parlamentu. Netanjahu mobilizuje krajní pravici

Židovský stát čekají zkraje dubna volby, ve kterých má Benjamin Netanjahu po deseti letech politické dominance více než důstojné vyzyvatele. V novém hnutí „Modrá a Bílá“ se proti němu spojili tři ex-šéfové generálního štábu (Benny Ganc, Moše Jaalon, Gabi Aškenazi) s někdejším televizním komentátorem (Jair Lapid) a v posledních průzkumech už dokonce předběhli „Bibiho“ stále pravicovější strany Likud.

Ze včerejšího šetření vyplývá, že by Netanjahuova strana nyní získala 30 křesel, nová Unie pět mandátů. Modrobílí generálové mají teoreticky podporu odpovídající 36 křeslům v Knesetu.

Netanjahu proto mobilizuje síly nejen ve vlastní partaji, ale i napravo od ní. A nebojí se jít docela na kraj. Přiměl dosavadního koaličního partnera, krajně pravicový Židovský domov, ke spojení s organizací přímo navazující na odkaz radikálního rabína Meira Kahana. Skupina s názvem Židovská síla sice podle rozhodnutí izraelských soudů z roku 2012 neporušuje zákony státu, až dosud s ní ale žádná z parlamentních sil nechtěla přímo fúzovat. Nynější premiér ovšem slábnoucímu Židovskému domovu slíbil – pokud tedy vyhraje – nejméně dvě ministerstva v budoucí vládě. Zrodila se čerstvá Unie pravicových stran, která se cítí být přirozeným partnerem premiérova Likudu.

Mimochodem, Netanjahu nehraje pouze o politickou budoucnost. Je osobně propírán hned v několika korupčních kauzách a generální prokurátor Avichaj Mandelblit dnes přislíbil, že premiéra opravdu z korupce obviní. Neučiní tak ale ještě před dubnovými volbami, a to zřejmě proto, že nejprve – jak velí izraelská praxe – Netanjahua vyslechne. Přičemž nelze očekávat, že ke kontaktu mezi šéfem vlády a hlavním žalobcem země do začátku dubna dojde.

Vtažení ideových potomků židovského extremisty do předvolebního zápasu nezůstalo bez odezvy. „I když se v 80. letech minulého století praly levice s pravicí o moc jako koně, na jednom se přece shodly: Kahane, krajně pravicový extremista, do parlamentu nepatří. Když pak byl v roce 1984 do Knesetu zvolen, zákonodárci se zvedli a odešli přesně ve chvíli, kdy se chystal promluvit,“ popisuje reakci tehdejší izraelské politické elity web The Times of Israel.

Tentýž server připomíná výrok Jicchaka Šamira, někdejšího premiéra z řad Likudu (tedy stranického předchůdce Benjamina Netanjahua). „Kahane představuje nebezpečný úkaz, naštěstí ale s časem pomine. Nepodporuje ho totiž žádná vlivná osobnost. Ani žádný poslanec,“ nechal se slyšet politik, který řídil izraelský kabinet mezi roky 1983 a 1984, respektive 1986 a 1992.

Návrat radikálů ovšem odsoudila i vlivná lobbistická organizace Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti (AIPAC). Ve svém prohlášení kromě jiného uvedla, že nehodlá nic měnit na dosavadní politice, podle které si s následovníky radikálního amerického rabína nemá co říci.

Radikální židovský duchovní a politický aktivista Meir Kahane se narodil v roce 1932 do rodiny brooklynského ortodoxního duchovního. Byl obviněn z terorismu a zadržen jak v USA, tak Izraeli, kam zkraje 70. let přesídlil. Založil zde extremistickou stranu Kach, která byla v roce 1988 vyloučena z volebního souboje o parlamentní křesla. O čtyři roky dříve ale za ní Kahane stihl kandidovat do Knesetu a jako jediný z její kandidátky uspěl. V roce 1990 byl radikál při návštěvě rodných Spojených států zabit muslimským útočníkem.

Jeho pokračovatelé z řad Židovské síly usilují o přesídlení arabských občanů Izraele do zahraničí a požadují vyhlášení suverenity židovského státu na území Palestinské autonomie. Jinými slovy: chtějí palestinská území přímo vtělit do Izraele. Z jejich prohlášení není jasné, jaká práva – a zda vůbec nějaká – by v takovém případě Arabové na svém území měli. Požadují také tvrdé postihy – vyhoštění nevyjímaje – pro takzvané „nepřátele Izraele“, za které považují kromě Arabů prakticky každého, kdo nesdílí jejich představu o uspořádání země.

Ve straně Kach byl aktivním členem i židovský osadník Baruch Goldstein, který v únoru roku 1994 povraždil 29 muslimů, mezi nimi i malé chlapce. Zranil celkem 125 Arabů. Všichni postižení se přišli pomodlit do Jeskyně patriarchů v palestinském Hebronu. Stát Izrael útok ihned odsoudil, místní osadníci naopak dosud Goldsteina oslavují jako hrdinu. Po tomto masakru zařadily (kromě Izraele) i USA, EU a Kanada stranu Kach na seznam teroristických organizací.