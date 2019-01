Zlomí americké sankce Madurovi vaz? Venezuelská armáda může kvůli nim přejít na stranu opozice

Americké sankce vůči venezuelské státní ropné společnosti PDVSA, oznámené v pondělí, jsou velkou ranou pro režim venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Myslí si to experti, které dnes citoval server BBC Mundo. Madurova vláda tak totiž přijde o výraznou část příjmů. Podle analytiků mohou sankce také pomoci k přechodu armády na stranu opozice. PDVSA podobně jako řadu státních podniků ve Venezuele ovládají armádní důstojníci.

„Armáda bude v krátké době odstřižena od zdrojů příjmů. Sankce tak zlomí loajalitu armády k Madurovi. A armáda je to poslední, co jeho režim drží,“ řekl dnes argentinskému serveru Infobae bývalý šéf PDVSA Gustavo Coronel. Totéž si myslí Mark Feierstein, bývalý bezpečnostní poradce někdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy.

„Nejdůležitější faktor (ve Venezuele) jsou nyní vojáci. A opatření, jimiž přijdou o své zdroje, mohou být podnětem k tomu, aby přešli na druhou stranu,“ řekl Feierstein BBC.

Venezuelský parlament tento měsíc schválil zákon, který má zaručit amnestii všem vojákům, policistům a státním úředníkům, pokud se přidají na stranu opozice a pomohou jí obnovit v zemi ústavní pořádek a demokracii. Cílem tohoto zákona i dalších kroků opozicí ovládaného parlamentu je pád Madura a nové demokratické volby.

Spojené státy se novými sankcemi snaží odstřihnout Madurův režim od aktiv v zahraničí a od finančních zdrojů, aby tak podpořily šéfa opozicí ovládaného parlamentu Juana Guaidóa. Ten se minulý týden při protivládních demonstracích prohlásil úřadujícím prezidentem, když parlament neuznal nový Madurův prezidentských mandát. Ten podle opozice, EU i řady amerických zemí včetně USA vzešel z nedemokratických voleb.

V pondělí Spojené státy zmrazily veškerá aktiva, která má společnost PDVSA uložena v amerických bankách, což je podle amerického ministerstva financí asi sedm miliard dolarů (asi 158 miliard Kč). Spojené státy výslovně nezakázaly nákup ropy z Venezuely, ale zmrazí finance z něj získané a disponovat s nimi bude moci až jiná vláda, zvolená v demokratických volbách, nikoliv ta Madurova.

„USA nikdy k tak dramatickému a radikálnímu kroku nepřistoupily, což ukazuje, že je ve Venezuele nezvratná politická změna,“ domnívá se ekonom Miguel Velarde. Také ekonom Asdrúbal Oliveros věří, že Maduro takto může padnout, protože bude odříznut od financí.

Oliveros ale varuje, že pokud nedojde k politické změně tak do měsíce, prohloubí sankce ekonomickou krizi v zemi. Venezuela totiž bude mít výrazně méně prostředků na nákup potravin a dalšího zboží. Do USA Venezuela vyváží asi třetinu své ropné produkce. Příjmy z prodeje ropy vyvezené do USA ale pro Venezuelu znamenají asi 80 procent deviz, řekl dnes serveru Infobae Coronel. Podle něj totiž Čína a Rusko splácí ropu odmazáváním venezuelského dluhu.