Znalci světového dění, unikátní svědectví i vlivné hlasy z Bruselu. Nejzajímavější rozhovory INFO.CZ

Neklidný Blízký východ, Rusko Vladimira Putina nebo USA pod taktovkou Donalda Trumpa. Redakce INFO.CZ vám po celý rok přinášela zajímavé rozhovory ze všech koutů světa, kde se děje to podstatné. Projděte si redakční výběr za uplynulých dvanáct měsíců.

Spojené státy jsou nadále evropským spojencem – navzdory výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa před a po summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, řekla bezpečnostní expertka pracující pro organizaci Center for a New American Security Rachel Rizzo. V rozhovoru pro INFO.CZ vysvětluje, proč podle ní není nutné, aby všechny státy Severoatlantické aliance vydávaly dohodnutá 2 procenta na obranu, zda Trump stáhne vojáky z Evropy nebo proč jsou neformální rozhovory mezi lídry často stejně důležité jako ty oficiální.

Avital: Izrael nevyšel ze střetů s Hamásem jako vítěz

Izraelské volby očekávám v březnu, nebo někdy na jaře. A není jisté, že vyhrají pravicové strany, kteří tvoří nynější vládní koalici, říká Doron Avital, bývalý izraelský poslanec a velitel elitní armádní jednotky Sajeret Matkal. Popsal také, jak to chodí při tajných operacích.

Kovanda: Czexit je blbost. Jiná alternativa než EU není

Debatu o členství Česka v EU neustále ovlivňuje vlna nedůvěry v Evropu, kterou rozvířil Václav Klaus. „Je to úchylné,“ myslí si bývalý diplomat a jeden z nejvlivnějších Čechů v unijních institucích, který dnes pracuje jako konzultant, Karel Kovanda. Česko má podle něj v unii pověst nevyhraněné země, jejíž postavení navíc komplikuje velký škraloup v podobě odmítání uprchlíků z Řecka a Turecka. Může situaci zlepšit vláda premiéra Andreje Babiše? Co konkrétního je potřeba udělat? A jak přesvědčit Čechy, aby měli větší zájem o práci v unijních institucích?

Perebyjnis: Rusko vede proti EU hybridní válku, chystá si půdu k agresi

Šířením falešných zpráv Rusko vede proti Evropské unii hybridní válku, které by se měla bránit stejně jako stát, proti kterému se vede válka konvenčními zbraněmi, říká v rozhovoru pro INFO.CZ ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis. „Rusko si tak připravuje půdu na další agresi, o tom není pochyb,“ tvrdí s tím, že se tak Moskva snaží rozšířit svou sféru vlivu. Proč by Evropa neměla na Ukrajinu zapomínat?

Herrou: Francie dělá z obyvatel aktivisty a rukojmí

Farmář Cédric Herrou stíhaný za pomoc migrantům na italsko-francouzské hranici přijel podpořit obyvatele Alp, kteří řešili stejnou situaci jako on o pár měsíců předtím. Po tom, co policie zpřísnila kontrolu hranic na jihu země, se migranti začali vydávat novou alpskou trasou. Herrou měl tehdy za sebou čtyřměsíční podmínku a několik soudních stání a vše popsal pro INFO.CZ.

La Barbera: Kriminalizace ženské obřízky nepomůže, migranti potřebují své tradice

Diskuse kolem postihování ženské obřízky v Evropě je vyhraněná. Mnohé státy chtějí těmto zákrokům zabránit skrze trestní právo, podle španělské odbornice na migraci Marii Catariny La Barbery ale kriminalizace nepomáhá. „Migranti někdy potřebují pokračovat ve svých tradicích. Zákrok provozují potajmu. Pokud mají dívky po zákroky zdravotní komplikace, tak nemohou jít do nemocnice. A to může vést opravdu až ke smrti.“ popisuje v rozhovoru.

Halás: Rusko se chová jako v 19. století, EU by si měla vzít příklad z Izraele

„Po válce si evropské země řekly: pojďme to dělat jinak – prostřednictvím spolupráce. A funguje to. Rusko ale vzbuzuje dojem, že tamní politici takovouto lekci ještě nedostali. Nacházejí se v mentálním nastavení 19. století a nedokážou pochopit, že spolupráce je vždy výhodnější,“ říká slovenský odborník Matúš Halás, který přes dva roky působil na vojenské akademii v Estonsku, kde vyučoval vojáky NATO strategická studia.

Saran: Dezinformace jsou zakořeněné, zabíjí vás zevnitř

Důsledkem rozpadu Sovětského svazu byla i řada konfliktů v oblastech s vysokou koncentrací rusky mluvícího obyvatelstva. Jedním z takových regionů je Podněstří. Oficiálně je součástí Moldavska, ale fakticky jej vláda v Kišiněvě nemá pod kontrolou. V oblasti prosazuje své zájmy Moskva, která tam má i svůj vojenský kontingent. Kreml přitom neopomíjí ani zbytek země, který musí čelit masivní ruské propagandě. „Máme regiony, kde jsou jen proruská média,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ analytik Vladislav Saran, jenž se snaží situaci čelit prostřednictvím jím založeného Nezávislého analytického centra Spirit Critic.

Řezníček: Amerika je nejrozdělenější za desítky let. Trump to prohloubil

Americká společnost je nejrozdělenější za poslední desítky let. V rozhovoru, který jsme pořídili na začátku roku, to říká bývalý zpravodaj České televize v USA Martin Řezníček, který se po letech ze Spojených států vrátil zpět do Česka. Rozdělení je podle něj stavem, který přetrvává po staletí, zvolení Donalda Trumpa prezidentem ale přispělo k ještě větší rozhádanosti. Samotného Trumpa však Řezníček pokládá spíše za důsledek než příčinu problému. Interview je dnes v mnoha ohledech stále aktuální – i přes bouřlivý vývoj, kterého jsme od té doby byli svědky.

Galeotti: Putin zavedl pro mafiány nová pravidla a tajné služby kriminálníky využívají

V Rusku prorostla mafie s byznysem a politikou, říká známy odborník na Rusko Mark Galeotti, kterému vyšla v USA kniha o ruském organizovaném zločinu The Vory: Russia's Super Mafia. Stát podle něj reguluje mafiánské gangy a ruská rozvědka využívá zločinců proti cizím státům. Gangsteři zároveň vydělávají hlavně na okrádání ruského státu, ale i na drogách nebo třeba pašování sýra.

Musallám: Arabové drželi evropskou kulturu naživu, teď si z ní berou zpět

Světlo, které světu přinesla evropská civilizace, do značné míry pochází od nás. Po určitou dobu jsme my, Arabové, drželi evropskou kulturu naživu. Evropě jsme kulturně spoustu věcí přinesli, teď si z ní spoustu věcí bereme, říká Abdalazíz Musallám, spisovatel, básník a šéf Institutu dědictví emirátu Šardža. Ten v rámci pravidelných dnů kulturního dědictví hostil české umělce, během kterých s ním INFO.CZ mluvilo.

Umerov: Pokud si svět myslí, že Krym je daleko, mýlí se

Kvůli kritice ruské anexe Krymu ho ruské tajné služby začaly stíhat a na necelý měsíc skončil na psychiatrii, k dvouletému trestu odnětí svobody ale nenastoupil. Místopředseda Medžlisu – zvykového parlamentu krymských Tatarů – Ilmi Umerov, který trpí Parkinsonovou nemocí a cukrovkou, se stal jedním z vězňů, které Rusko vyměnilo s Tureckem za vrahy čečenského novináře. Dokument potvrzující osvobození ale Umerov dodnes nemá, na Krym se proto podívat nemůže. „Pokud bych tam přijel a mohl okupačním úřadům ukázat dopis s podpisem Putina, že jsem osvobozen, bylo by to v pořádku, ale takhle mi na hranicích řeknou: ‚Co vy tady děláte. Vy máte sedět ve vězení‘. Proto nemůžu jet na Krym za svou rodinou,“ vypráví svůj příběh.

Hlaváčová: Tlumočení v Evropském parlamentu je naprostá špička. V Bruselu mi ale chybí tatranky

Prací v Evropském parlamentu si splnila sen. Překládá z několika jazyků a každý den se setkává s pozoruhodnými lidmi, mezi nimiž nechybí bývalí prezidenti či premiéři, soudci, nositelé nejrůznějších světových ocenění a cen nebo jinak uznávané osobnosti. „Někdy jsou to lidé natolik zajímaví, že se musím nutit, abych nezapomněla tlumočit. Nejraději bych řečníka jenom poslouchala a třeba se ho na něco zeptala,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Češka Ivana Hlaváčová, která od roku 2010 vede české tlumočnické oddělení v Evropském parlamentu.