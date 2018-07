Zuřivý ničitel, nebo úlisný anglofil? Britské deníky si lámou hlavu nad Trumpovými otočkami

Britské deníky si všímají názorového obratu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který nejdříve v rozhovoru s bulvárním listem The Sun kritizoval brexitovou dohodu premiérky Theresy Mayové, ale následně ministerskou předsedkyni na společné tiskové konferenci vychvaloval. The Guardian po páteční zkušenosti míní, že Trumpa je snad možné i vystrašit. Naopak The Times se domnívají, že Trump si zároveň hraje na hodného i zlého policajta a ve skutečnosti jen říká pravdu, kterou Britové nechtějí slyšet.

Deník The Guardian označil Trumpovo dosavadní vystupování během jeho evropského turné za hodné Jekylla a Hydea, takže jen stěží vyvolá dojem u evropských diplomatů. "Jednu minutu kolem sebe zuřivě mává demoličním kladivem, druhou si již hraje na úlisného anglofila," napsal list.

Britští politici si nicméně v pátek podle The Guardianu potvrdili, že Trumpa je možné vytrestat a možná i zastrašit, když ho konfrontují se škodami, které napáchal. To se ukázalo na tiskové konferenci s premiérkou Theresou Mayovou, kde vycouval z některých svých nejvíce buřičských poznámek, které předtím ve čtvrtek utrousil v rozhovoru s bulvárním deníkem The Sun.

The Guardian také poznamenal, že Trump v uplynulých dvou dnech jasně prokázal, že tíhne k politikům, kteří si přejí rozpad Evropské unie. "Pokud ale (Trump) chce přistoupit k další fázi oslabování EU jako instituce, bude jeho setkání s Putinem kritické," dodal deník.

Laura Kuenssbergová v komentáři na portálu BBC napsala, že Mayová dokázala Trumpa s jeho otevřenou kritikou vůči ní a jejímu brexitovému plánu zarazit. Trump se prý sice snažil navodit dojem, že kritická slova, která The Sun přepsal, ve skutečnosti neřekl, ačkoli byla nahrána na záznamník.

Větším problém ale pro Mayovou podle Kuenssbergové je fakt, že řada členů její Konzervativní strany s Trumpovým názorem na brexitový plán souhlasí. "Pro Mayovou to byl těžký den, pohroma to ale nebyla. Ale v čase, kdy zoufale potřebuje přátele a spojence není americký prezident ten, na koho by se mohla spolehnout," dodala.

The Sun, kterému Trump kontroverzní rozhovor poskytl, napsal, že americký prezident se Mayové omluvil a na tiskové konferenci ji opakovaně chválil.

Změna tónu, se kterým Trump na tiskové konferenci s Mayovou vystupoval, nebyla podle deníku The Times známka kajícnosti. "Donald Trump hraje hodného policajta ke svému zlému policajtovi," napsal deník s tím, že titulek The Sun, že obchodní dohoda mezi USA a Británií nebude kvůli brexitovému plánu možná, byl přesně to, co prezident chtěl. Jeho následná slova, že to tak nemyslel, jsou podle The Times je druhem mučení, při kterém si kočka hraje s myší. Prezident tak ve skutečnosti jen nahlas říká to, co si jiní v duchu myslí.