Zvrat v obchodní válce USA-Čína? Peking Trumpovi nabídl splnění snu

Čína nabídla Spojeným státům, že během šesti let výrazně zvýší dovoz z USA, aby do roku 2024 snížila přebytek vzájemné obchodní výměny na nulu. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Bloomberg. Znamená to, že pokud bude prezident Donald Trump znovuzvolen, obchodní nerovnováha mezi oběma zeměmi zmizí do konce jeho druhého funkčního období. Obchodní spory mezi USA a Čínou začaly loni přerůstat v obchodní válku a stále nejsou vyřešeny.

Přebytek Číny v bilaterálním obchodu loni činil 323 miliard USD. Zdroje Bloombergu uvedly, že hodnota ročního dovozu zboží z USA do Číny by měla podle návrhu přesáhnout do roku 2024 jeden bilion dolarů (22,4 bilionu Kč).

V obchodní válce Spojených států a Číny teď trvá 90denní příměří. Na něm se dohodli americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching na začátku prosince na summitu 20 největších ekonomik světa G20 v Buenos Aires.

List The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje ve čtvrtek napsal, že američtí představitelé zvažují částečné nebo úplné odstranění cel na dovoz z Číny, aby uklidnili finanční trhy a aby Peking v jednáních o vzájemném obchodu přiměli k větším ústupkům. Autorem návrhů je americký ministr financí Steven Mnuchin, obchodní zmocněnec Robert Lighthizer má ale vůči němu výhrady, poznamenal WSJ. V jednáních ale zatím nebylo dosaženo žádného hmatatelného pokroku a jeho výsledek nelze předvídat.

Spojené státy a Čína chtějí obchodní spor vyřešit do 1. března. Pokud se to nepodaří, hodlá Washington zvýšit cla na dovoz zboží z Číny v roční hodnotě 200 miliard dolarů (4,8 bilionu Kč) na 25 procent z nynějších deseti procent. Vyšší cla by mohla mít negativní dopad na americké dovozce a ještě více poškodit už tak oslabující čínskou ekonomiku.