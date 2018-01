Cena za Zemanovy předvolební pozvánky na Hrad? Přes milion korun pro Českou poštu

Společně s hlasovacími lístky pro první kolo voleb dostalo mnoho lidí do svých schránek i pozvánky na Hrad k stoletému výročí založení Československa a k čtvrtstoletí od založení samostatné České republiky. Podepsán na pozvánce byl prezident Miloš Zeman. To vyvolalo otázky, zda nejde o formu předvolební kampaně. Prezidentův mluvčí takovou interpretaci odmítá, pochybnosti ovšem zůstávají.

Organizátorem výstavy je Správa pražského hradu. Ta už v srpnu podepsala memorandum o konání akce, ve kterém se předpokládala spolupráce s Českou poštou. Tento státní podnik se ujal také zajištění tisku a distribuce letáků.

„Z uzavřené dohody vyplývá, že celková cena za plnění České pošty je 1 165 550 korun bez DPH a je součtem jednotlivých plnění jako je zabezpečení tisku letáků a jeho roznosu, direct mailu na základní a střední školy, umístění plakátů na vybraných pobočkách České pošty. Výše ceny jednotlivých plnění je předmětem obchodního tajemství,“ uvedl pro INFO.CZ tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík s tím, že pošta roznesla 2 300 000 letáků.

Celá transakce ale má hned několik nejasných míst. Smlouva mezi Správou Pražského hradu a Českou poštou byla podle záznamu uzavřena 2. ledna 2018. Už dva dny poté si ale lidé na sociálních sítích začali stěžovat, že jim do schránek chodí letáky podepsané hlavou státu. To v praxi znamená buď to, že Česká pošta stihla zajistit výrobu a distribuci v opravdu úctyhodném čase, nebo že celá transakce byla domluvená předem a zasmluvňovala se až na poslední chvíli.

V tomto kontextu je zajímavý také fakt, že Správa Pražského hradu den po podpisu smlouvy s Českou poštou vypsala výběrové řízení na distribuci letáků v Praze a Středních Čechách. Tu vzápětí zase zrušila s odůvodněním, že „nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty.“

„Zmíněné výběrové řízení skutečně bylo zrušeno,“ uvedl pro INFO.CZ tiskový mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek. „V tomto případě se ale nejednalo o letáky k výstavám v rámci projektu Založeno 1918,“ dodává.

Samotná smlouva, která České poště přinesla skoro 1,7 milionu korun, sice hovoří o „zabezpečení tisku letáků,“ o tom, kdo a za jakou cenu letáky fakticky tiskl, v ní ale není ani slovo a v otevřených registrech taková zakázka také chybí.

Mimochodem, pokud by na šest dní trvající výstavu na Pražském hradě přišla třeba jen polovina z 2,3 milionu lidí, kteří od Správy pražského hradu dostali pozvánky s osobním dopisem a podpisem Miloše Zemana, došlo by k zajímavé situaci. Vstup na výstavu je umožněn nejvíce šedesáti lidem současně. Není těžké domyslet, co by tedy takový příval lidí způsobil.