Miloš Zeman v pondělí na svých webových stránkách zveřejnil seznam výdajů na kampaň. Z údajů vyplývá, že do reklamy zatím směřovalo minimálně 17 milionů korun. Většina z nich přitom za pomoci spolku, u něhož nelze dohledat přesný původ peněz. Nejvyšší částka – téměř 8 milionů korun – šla na billboardy, které se v posledních týdnech objevily po celé republice. Zemanovi přispěvatelé přitom své motivace pro podporu odmítají komentovat. K výdajům na kampaň se do konce pondělí museli podle zákona přiznat i další kandidáti.

Tým Miloše Zemana do zákonné lhůty zveřejnil požadované údaje. I tak ale přetrvává kritika odborníků, že se jedná o netransparentní financování. Dokumenty ukazují, že kampaň současné hlavy státu, která tvrdí, že se nijak nepropaguje, stála nejméně 17 milionů korun. Největší částku proplatil spolek Přátelé Miloše Zemana, v jehož čele figuruje hradní kancléř Vratislav Mynář nebo šéf Jazzové sekce Karel Srp. Vydal téměř 8 milionů korun na velkoplošnou outdoorovou reklamu, tedy billboardy, více jak 130 tisíc korun na správu sociálních sítí nebo necelých 20 tisíc za audiovizuální služby.

Odborníci kritizují především fakt, že spolek nemusí vést transparentní účet. A sami jeho členové se ke své podpoře nevyjadřují. Kancléř Vratislav Mynář na dotaz zpravodajského portálu INFO.CZ neodpověděl. Původ financí tedy zůstává nejasný.

Peníze darované na Zemanovu kampaňautor: Zemanznovu.cz

„Potvrdily se naše obavy, že sponzoři Miloše Zemana zůstanou z velké části i nadále skrytí. Skutečné dárce spolku Přátelé Miloše Zemana, který stojí za masivní billboardovou kampaní, přitom neznáme, protože do příjmů těchto subjektů v reálném čase nevidíme. Martin Nejedlý už teď oznámil, že seznam dárců, kteří přispěli na kampaň Zeman znovu 2018, zveřejní až několik měsíců po volbách,“ komentovala zveřejněné údaje analytička Rekonstrukce státu Magdaléna Klimešová.

Svou podporu nekomentuje ani podnikatel s vlivem na pražskou politiku Tomáš Hrdlička. Muž, který působil jako komunální politik v ODS a angažoval se i v politickém projektu Věci veřejné a podle spekulací i SPD, rovněž na dotazy INFO.CZ neodpověděl. Už dříve ovšem v rozhovoru pro server E15.cz řekl, že „Martin Nejedlý (Zemanův klíčový poradce a místopředseda Strany práv občanů – pozn. red.) je jeho dlouholetý rodinný přítel“. Znají se jejich manželky i děti, společně tráví dovolené. „Miloš Zeman je obrovská osobnost v polistopadovém vývoji neopomenutelná,“ řekl podnikatel na adresu současného prezidenta. Podle zveřejněného výpisu zaplatil Hrdlička 440 tisíc za tisk a výlep plakátů.

Více jak milion korun putoval z kasy Strana práv občanů na výrobu a instalaci reklamních bannerů nebo drobné propagační předměty. Podle výpisu z transparentního účtu strany přitom partaji zůstává na kontě v současnosti jen 17 tisíc korun. Ředitelka hlavní kanceláře SPO Barbora Filípková na dotazy nereagovala.

K financování kampaně se nevyjádřil ani prezidentský kandidát Zeman. Trvá na tom, že kampaň nevede. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček novinářům sdělil pouze to, že Zeman nebude nikomu bránit, aby ho podpořil. Podle odborníků jde ale pouze o fintu, jak obejít transparentní financování.

Výše zmíněné výdaje nepatří mezi přímé náklady kandidátů na kampaň, jde o nepeněžité bezúplatné plnění. I to je ale podle zákona povinné započíst do 40milionového limitu na kampaň a vykázat nejpozději tři dny před volbami, tedy v pondělí. Kromě Zemana tak učinili i další kandidáti. U žádného z nich se ale nejednalo o tak vysoké částky.

U Jiřího Drahoše nejvyšší částky představovaly práce manažera kampaně Jakuba Kleindiensta (650 tisíc korun) nebo vedoucího kanceláře Petra Koláře (450 tisíc korun.) Nejvyšší nepeněžní plnění v případě Michala Horáčka bylo 200 tisíc korun od společnosti RAILREKLAM, spol. s.r.o. U Mirka Topolánka tvoří nejvyšší částku kolonka dobrovolníci – konkrétně 375 tisíc korun. Pavel Fischer uvádí na svých webových stránkách souhrnnou částku nepeněžního plnění zhruba 1,3 milionu korun. Nerozepisuje ale konkrétní sponzory.

Vedle nepeněžitého bezúplatného plnění museli kandidáti vykázat i finanční dary. Ty ukazují třeba to, že největší sponzorem Mirka Topolánka je Richard Benýšek. Drahošovi zas přispěli třeba bpd partners spojení s Mosteckou uhelnou nebo Škoda Transportation, což kritizovala ve svém monitoringu Transparency International. Vratislav Kulhánek je téměř výhradně sponzorován podnikatelem a zakladatelem obnovené ODA Pavlem Sehnalem. Michal Horáček si platí kampaň sám.

„Já si myslím, že to u kandidátů kulhá a že by mohli udělat velmi jednoduchými kroky mnohem více, aby byly informace přehledné a dostupné. Nová pravidla nutí do většího zveřejňování, například jsou povinné transparentní účty. Je tady úřad, který bude kampaně přezkoumávat,“ komentoval včera v rozhovoru pro INFO.CZ financování kampaní ředitel Transparency International David Ondráčka s tím, že pokusy, jak zákon obejít i tak přetrvávají. Celkem se podle propočtů organizace v prezidentské kampani protočí částka okolo 200 milionů korun.