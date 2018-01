Kandidovat v prezidentských volbách neznamená jen nabídnout voličům kvalitní program. Jednotlivé osobnosti se v rámci kampaně navzájem osočují a útočí na sebe. Z těchto výbojů lze následně poznat, kdo by mohl být čí spojenec, případně, kdo by mohl koho podpořit ve druhém kole voleb. Společnost NEWTON Media se rozhodla zmapovat, jak na sebe v médiích a na sociálních sítích jednotliví kandidáti reagují a pokusila se spletenec sympatií a antipatií rozluštit.

Experti z NEWTON Media se rozhodli analyzovat vystupování čtyř nejaktivnějších kandidátů - Jiřího Drahoše, Pavla Fischera, Michala Horáčka a Mirka Topolánka. Do analýzy nebyla zařazena vyjádření prezidenta Miloše Zemana, jenž dle svých slov kampaň nevede.

Právě Miloš Zeman představoval ve sledovaném období (od 8. listopadu 2017 do 8. ledna 2018) pro uvedenou čtveřici kandidátů nejčastější terč kritiky. V „ostřelování“ prezidenta si nejaktivněji počínal expremiér Mirek Topolánek, jenž navíc používal mediálně chytlavé formulace, díky čemuž byly jeho výroky v porovnání s dalšími Zemanovými protivníky častěji citovány. Občas si přitom vypomohl parafrázemi „hlášek“ ze známých českých filmů - např.: výrok „slezte z toho lustru, Miloši, vidím vás!“, kterým expremiér komentoval Zemanovu neúčast v předvolebních diskusích.

Kvůli ignorování debat kritizovali prezidenta i ostatní, přičemž Pavel Fischer poslal na Pražský hrad dopis vyzývající Miloše Zemana, aby do kampaně přímo vstoupil. Michal Horáček konstatoval, že by Zeman předvolební diskuse psychicky i fyzicky nezvládl. Na prezidentův zdravotní stav poukazoval ke konci kampaně především Mirek Topolánek, jenž prohlásil, že Zeman je nemocný, a nebude proto schopen plnohodnotně vykonávat další pětiletý mandát.

Vedle společného vymezování se vůči stávající hlavě státu, s jejímž postupem do druhého kola průzkumy i pozorovatelé politického dění všeobecně počítají, byli prezidentovi protikandidáti z logiky věci nuceni soupeřit též sami se sebou.

Soudě na základě četnosti a razance negativních výroků se v této roli cítili dobře především Mirek Topolánek a Michal Horáček, kteří cílili hlavně na Jiřího Drahoše, jemuž podle preferencí patří v prezidentském klání druhé místo za Milošem Zemanem. Horáček i Topolánek „plísnili“ Drahoše kvůli jeho údajně nejasným a měnícím se postojům. Prvně jmenovaný například přirovnal bývalého předsedu Akademie věd k „destilované vodě bez chuti a zápachu“ nebo tvrdil, že diskutovat s Drahošem je jako „sekat šavličkou do mlhy“.

Mirek Topolánek zase poznamenal, že současný premiér Andrej Babiš by si profesora Drahoše „namazal na chleba“. Později dodal, že Drahoš představuje pro Babiše druhého nejvýhodnějšího kandidáta hned po Zemanovi (Topolánek své rozhodnutí kandidovat na prezidenta často zdůvodňuje jako reakci na postup dvojice Zeman-Babiš po podzimních sněmovních volbách). Poté, co Drahoš odvolal jejich vzájemné duely na televizi Prima a portálu Blesk.cz, Topolánek konstatoval, že se ho někdejší šéf Akademie věd bojí.

Jiří Drahoš o protikandidátech

Jiří Drahoš na ataky svých soupeřů sice důrazně reagoval, ale sám jako první útočil jen výjimečně. Stalo se to například v momentě, kdy na začátku listopadu do prezidentské volby nečekaně vstoupil Mirek Topolánek. Drahoš na svém facebookovém profilu s odkazem na expremiérovu politickou minulost označil jeho kandidaturu za „špatný vtip“. Ostatně přebírání výroků jednotlivých kandidátů ze sociálních sítí tvořilo nedílnou součást mediálního pokrytí prezidentské kampaně. Tuto skutečnost lze vnímat do určité míry jako problematickou, neboť ne vždy si kandidáti své účty na Facebooku a Twitteru spravují sami. Ukázalo se to ve chvíli, kdy se na Drahošově facebookovém profilu omylem objevilo zkopírované prohlášení z účtu Michala Horáčka, což Drahoš přičetl na vrub externě najaté agentuře. Horáček to naopak považoval za důkaz, že ho expředseda Akademie věd ve všem kopíruje.

Mirek Topolánek a Michal Horáček o protikandidátech

Jiskřilo to i mezi dvojicí Horáček a Topolánek, a to zejména v duelu na portálu Seznam Zprávy. Michal Horáček zpochybnil expremiérovo tvrzení, že coby rovný člověk nikoho nepodrazil: „Jste rovný asi tak jako silnice v Habeši.“ Horáček pak akcentoval různé kauzy spojené s Topolánkovou vládou. Expremiér Horáčkovi na oplátku vytkl, že jako někdejší majitel sázkové kanceláře Fortuna platí svou kampaň z peněz, které lidé prohráli. Dále pak kritizoval Horáčkův styl vystupování, jejž s narážkou na jeho umělecké aktivity přirovnal ke konkurzu na muzikál. I přes podobné výroky oba kandidáti během kampaně na sobě navzájem ocenili, že na rozdíl od Jiřího Drahoše znají názory toho druhého, a mohou tudíž spolu polemizovat.

Pavel Fischer o protikandidátech

Pavel Fischer vystupoval vůči ostatním Zemanovým protikandidátům převážně nekonfrontačně. Trochu přitvrdil až v závěru kampaně, když v rozhovoru pro Aktuálně.cz zdůraznil, že jakožto někdejší spolupracovník prezidenta Václava Havla a dlouholetý diplomat má pro funkci hlavy státu lepší předpoklady než někteří jeho soupeři: „Pan Drahoš zná Hrad jen z reprezentačních prostor, pan Horáček jen z písniček.“ Naopak pro mnohé možná překvapivě se Fischer nevymezoval vůči Mirku Topolánkovi, byť se třeba v otázkách Evropské unie oba kandidáti neshodují. Topolánek dokonce Fischera označil za kandidáta, jehož by na Hradě rád viděl, pokud by sám neuspěl.

Podobná prohlášení o případné podpoře před druhým kolem tvořila jádro zaznamenaných pozitivních výroků. Krom toho Michal Horáček pochválil Miloše Zemana za vyvěšení vlajky Evropské unie na Pražském hradě. Pavel Fischer zase kvitoval snahu Michala Horáčka zabránit zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů.