Žádost mohou Češi podávat buď osobně v místě svého trvalého bydliště, nebo prostřednictvím dopisu či datové schránky. Pokud budou zájemci žádost posílat, musí na obecní úřad v místě jejich bydliště dorazit do pátku 5. ledna. Dnes a zítra jsou tak poslední dny, kdy má cenu žádost poštou odeslat.

Formulář je možné ještě dodat prostřednictvím datové schránky. I v tomto případě musí dorazit do pátku. Ti, kteří už odeslání nestíhají, budou muset do svého rodného města dojet osobně. V tom případě musí na úřad dojít nejpozději do středy 10. ledna do 16. hodiny.

V případě zaslání poštou musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem. Bez ní je formulář neplatný. Ověření provádí krajské i obecní úřady a ve větších městech i úřady městských částí. Zde za ověření podpisu nebudou žadatelé nic platit. Ověření může provést i pošta, Hospodářská komora ČR a notáři. U těchto institucí se ale nevyhnete poplatku.

Vzor žádosti o voličský průkaz

Žádost nemá nijak úředně danou podobu. Mělo by se v ní ale objevit několik důležitých údajů. Například: „Já, níže podepsaný/á, JMÉNO, narozený/á DATUM, trvalý pobyt ADRESA, žádám tímto o vydání voličského průkazu pro obě kola prezidentských voleb, které se uskuteční 12. a 13. ledna a 26. a 27. ledna 2018.“ Samozřejmě je možné zažádat o průkaz jen pro jedno kolo voleb, je ovšem nutné to do žádosti zmínit. Také mezi koly volby je možné o průkaz pro druhé kolo požádat.

Ve formuláři je také nutné uvést způsob, jak si žadatel průkaz vyzvedne. Buď si pro něj může přijít osobně na úřad v místě trvalého pobytu, nebo si jej může nechat zaslat na libovolnou adresu, kterou na konec žádosti uvede. Průkaz může také vyzvednout třetí osoba, musí mít ale plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Kompletní informace o tom, jak a kde o voličský průkaz požádat a jak volit ze zahraničí, naleznete zde.