Ondráčka: Zeman na informování o penězích na kampaň úplně kašle, využívá finty a mate lidi

V rámci vašeho hodnocení transparentnosti financování prezidentských kampaní dopadl z kandidátů nejhůře Miloš Zeman. Z jakých důvodů?

Miloš Zeman na informování veřejnosti otevřeně kašle. Kampaň realizuje přes externí subjekty, zejména přes spolek Přátelé Miloše Zemana, a ti nezveřejňují výdaje vůbec. Pokud se něco dozvíme, tak až 90 dnů po volbách, kdy bude muset Zeman zveřejnit zprávu o financování kampaně. Využil fintu, kdy řekl, že to je děláno (aktivity spolku jako například masivní billboardová kampaň – pozn. redakce) s jeho souhlasem. Tím pádem se neregistrují jako tzv. třetí osoba u regulačního úřadu.

Zeman má transparentní účet, což je jeho povinnost ze zákona. Ten se ale stal nástěnkou lidového humoru. Reálně tam přišlo jen několik větších darů. Většina z nich je spojena se zbrojařským koncernem Czechoslovak Group a jeho lidmi. Aktuálně má Zeman na účtu přes čtyři miliony korun. Domnívám se, že z toho bude později platit část své kampaně.

Tedy v kostce řečeno: Zeman nezveřejňuje vůbec nic, s nikým nekomunikuje a využívá popsanou fintu. Ještě mate veřejnost tím, že tvrdí, že kampaň nevede, i když ona naplno běží. Snažíme se posbírat také informace o cenách reklamy. Z těch je jasné, že Zeman utratil několik desítek milionů korun. Jeho tvrzení, že kampaň nevede, je liché.

Rozhodující bude dnešní půlnoc – z pondělí na úterý. Tři dny před volbami mají kandidáti povinnost zveřejnit seznam svých dárců. Co se může stát v případě Miloše Zemana a zmíněného spolku?

Pokud to nezveřejní (myšleno přihlášení se k aktivitám spolku, například billboardové kampani – pozn. redakce), tak je to jasné porušení zákonných povinností. Úřad nepochybně zahájí správním řízení. A bude směřovat k pokutě. Je možné, že i tak budou hřešit na to, že správní řízení skončí dlouho po volbách a dnes to na ně nebude mít žádný dopad.

Zemanův účet v posledních dnech ožil. Přicházejí na něj i statisícové částky. Jak si to vysvětlujete u kandidáta, který tvrdí, že kampaň nevede?

Těžko se do sponzorů vcítit. Je ale jasné, že Zemanovo tvrzení, že nedělá kampaň, bylo spíše pro média a veřejnost. Nyní si uvědomili (Zeman a lidé pracující na jeho kampani – pozn. redakce), že se k ní budou muset přiznat. A potřebují i peníze, kterými by mohli z oficiálního volebního účtu platit. Proto oslovili i své podporovatele s tím, že potřebují peníze navíc.

Pro mě je na tom nejhorší fakt, že neexistuje reálná síla, která by mohla kandidáta Zemana k otevřenosti donutit. Máme tu úřad (Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí - pozn. redakce), který může poté jednat a pokutovat, ale v této chvíli nám nezbývá než vytvářet veřejný tlak a tomu Zeman úspěšně čelí.

Druhý od konce skončil ve vašem žebříčku Mirek Topolánek. Tvrdíte, že pro transparentnost nedělá nic navíc.

Má transparentní účet, ale to je zákonná povinnost. Mnohé výdaje mají obecné označení, nedá se úplně identifikovat, kam odchází. My jsme se snažili vypichovat zajímavé dárce, kteří jsou z firemního prostředí nebo jsou spojení s ODS a jeho bývalou vládou. Zajímavý je příspěvek pana Benýška (Richard Benýšek – pozn. redakce), který spolupracuje s PPF a je největším sponzorem Topolánkovy kampaně (daroval milion korun – pozn. redakce).

Největší počet přispěvatelů má Jiří Drahoš. Patří mezi ně i byznysová jména. Překvapila vás některá z nich?

Mě u Drahoše překvapila Škoda Transportation a bpd partners – majitelé Mostecké uhelné, pánové Bobela, Pudil a Dobrovský. Média už tato jména z transparentních účtů byla schopna sama vyčíst. Skupiny, které jsou vlivné, a lze říct, že jde o peníze jakýchsi oligarchických skupin či rodin a jejich okolí, stojí za to sledovat.

U Drahoše jsme ještě narazili na podivné platby, které přicházeli od aukční síně Vltavín. Byly označené fyzickými osobami, ale všechny šly z jednoho účtu. Nejednalo se o extrémní částky, ale je to zvláštnost, která stojí za vysvětlení.

Výdaje také dominantně odcházely na společnost Whenever pana Kleindiensta, který kampaň vede. Ty také nejsou rozklíčovatelné. Odchází jako celková platba na realizaci kampaně.

Bude podle vás potřeba aktualizace zákona, který určuje podmínky pro financování kampaní?

Monitoring ukazuje díry zákona. Jedna z nich je ta, že neexistuje limit pro jednotlivého dárce. Může tedy zaplatit kandidátovi v podstatě celou kampaň. U Vratislava Kulhánka je dominantní Pavel Sehnal (podnikatel a zakladatel obnovené ODA – pozn. redakce). Teoreticky to ale může být kdokoliv.

Druhou velkou mezerou je to, že se u prezidentských voleb může financovat kampaň ze zahraničí. U sněmovních voleb je to zakázáno, ale tady se na to v legislativě zapomnělo. Je to chyba, která by měla být novelizována. Netvrdím, že se to nyní dominantně zneužívá, ale ta možnost tu je.

Michal Horáček si platí celou kampaň sám, nepřijímá sponzorské příspěvky. Ostatní si nemůžou takový přístup dovolit. Jak se tedy může jeho financování kampaně porovnávat s ostatními?

Nehodnotili jsme, zda má někdo hodně sponzorů, nebo si kampaň platí sám. To nebylo kritérium. Dívali jsme se na celkový obrázek kampaně. A on vyšel nejlépe. Oceňovali jsme aktivní přístup ke zveřejňování údajů. Problém je u něj ten, že funguje přes zapsaný spolek Máme na víc, který si založil na sebe. Ten sice zveřejňuje velmi podrobné informace, ale měsíčně. V této chvíli máme tedy výpis za prosinec. Horká fáze kampaně v prvních dvou týdnech v lednu bude zveřejněna až na konci ledna, kdy bude po volbách.

Na účtech kandidátech se stále ještě něco děje. Myslíte, že ještě může dojít k významných převodům?

Je to těžké odhadovat, ale pohyby v tomto týdnu budou velmi živé. A hlavně: účty z hlediska výdajů budou živé i po volbách, kdy budou kandidáti platit faktury a podobně. Nemělo by se dít to, co v minulých volbách, že někomu chodily ještě měsíce po volbách sponzorské příspěvky. Otázkou je, co se stane mezi prvním a druhým kolem. Postupující kandidáti mohou utratit dalších deset milionů korun. Nepochybně budou mobilizovat i své finanční dárce, aby je podpořili.

Podle vašich propočtů se protočí v kampaních celkem kolem 200 milionů korun. Hraje se s nimi čistá hra?

Já si myslím, že to u kandidátů kulhá a že by mohli udělat velmi jednoduchými kroky mnohem více, aby byly informace přehledné a dostupné. Nová pravidla nutí do většího zveřejňování, například jsou povinné transparentní účty. Je tady úřad, který bude kampaně přezkoumávat. To jsou pozitivní změny, které doufám, eliminují excesy ve financování politiky a kampaní, které jsme viděli v posledních dvaceti letech. Ale i tak se vymýšlí finty, jak pravidla obejít, využívají se třetí osoby, přes které se financují kampaně a tak dále.