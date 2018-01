Zeman favoritem druhého kola není. Vyřešit musí složitý rébus: kde brát hlasy?

První kolo prezidentských voleb skončilo téměř bez překvapení – aspoň pokud jde o postupující kandidáty. Vyhrál prezident Miloš Zeman. Sice s 38,5 % hlasů, ale zároveň bez zisku pozice, která by z něj dělala favorita druhého kola. Jeho vyzyvatelem bude podle očekávání Jiří Drahoš. Svůj hlas mu dalo více než 26,5 procent voličů. A nejen to – pokud nevyzní doporučení neúspěšných občanských kandidátů na prázdno, má Drahoš slušnou šanci uspět i ve finálním souboji.

Krátce po prvním kole se pozice vyjasňují. K podpoře Drahoše už vyzvali Michal Horáček, Pavel Fischer nebo Mirek Topolánek. Politolog Ladislav Cabada v souvislosti s druhým místem Jiřího Drahoše upozornil, že sice nejde o překvapení, avšak pozastavuje se nad tím, že obdržel přes pětadvacet procent hlasů. „Jisté to rozhodně nebylo,“ říká Cabada. Podle něj se tak jasně ukazuje, že se Drahoš stal nositelem změny. „Právě on se stal tím kandidátem, kterého si ta část voličů, která hledá jiného prezidenta, a nyní nemyslím jen jmenovitě, ale zejména stylem, spojila s nadějemi na změnu,“ uvedl Cabada.

Také podle jeho kolegy Pavla Šaradína je oproti očekáváním jedním z překvapení voleb menší rozdíl mezi obhájcem mandátu a Jiřím Drahošem. Zemanův tým podle něj bude muset být ve dvou týdnech před druhým kolem o poznání aktivnější. Ostatně Zeman už naznačil, že se zapojí do kampaně. „Lze rovněž předpokládat, že nás čeká silná negativní kampaň, která bude vedena proti Jiřímu Drahošovi.“ Miloš Zeman už také připustil, že se zúčastní předvolebních debat, což doposud odmítal. Podle Šaradína teď půjde o to, na jakém aranžmá debat se týmy obou kandidátů dohodnou, Zeman si určitě bude chtít vybrat sobě výhodné prostředí, moderátora i místo.

Cabada upozorňuje, že obhájce mandátu sice vyhrál podle očekávání v prvním kole, avšak zisk pod čtyřicet procent hlasů označuje s ohledem na velkou část předchozích průzkumů veřejného mínění za relativně nízké číslo. „Navíc pohled na výsledky dalších kandidátů, jejichž voliči by k němu ve druhém kole mohli inklinovat (Hannig, Hynek a Kulhánek) ukazují, že potenciál navýšení počtu voličů Zemana pro druhé kolo je poměrně malý,“ uvažuje Cabada. „Jedna věc je již zřejmá. Miloš Zeman nezvítězí v prvním kole a občanští kandidáti zaujali,“ dodal politolog Milan Znoj.

Zeman podle něj sice dosáhl toho, že se politické strany neodvážily postavit protikandidáta a vyklidily mu pole, avšak zároveň se tím otevřel prostor právě pro občanské kandidáty. Povzbuzující podle Znoje je, že se jich objevilo několik, kteří obstáli. „Z prezidentské volby udělali politické drama, v němž ani není Miloš Zeman favoritem pro rozhodující druhé kolo,“ zdůraznil Milan Znoj v rozhovoru pro INFO.CZ.

1080p 720p 360p REKLAMA Horáček a Hilšer ve štábu Jiřího Drahoše autor: INFO.CZ

Cabada se pak pustil do rozboru výsledků poražených. „Co se týče dalších kandidátů, pak jsou zjevné dva efekty - za Jiřím Drahošem se s přibližně stejným výsledkem devíti až deseti procenty hlasů umístili tři kandidáti, jejichž voliči zřejmě budou ve druhém kole volby upřednostňovat spíše umírněného Jiřího Drahoše před spíše nekontrolovaným Milošem Zemanem,“ zdůrazňuje politolog v rozhovoru pro INFO.CZ.

Pokud jde o konkrétní jména, dobrý výsledek Pavla Fischera podle Cabady ukazuje, že přihlásit se k proevropské politice a odkazu Václava Havla nemusí znamenat neúspěch. Dle jeho mínění bude zajímavé sledovat, jak Pavel Fischer s tímto potenciálem naloží. „Podobně dobrý je výsledek pro Marka Hilschera,“ říká s tím, že jde o zjevného dědice voličů Vladimíra Franze. Podle Cabady to naznačuje i jeho podpora ze strany Pirátů. „Předvedl zajímavou, kultivovanou kampaň a také on může do budoucna tento kapitál zajímavě využít.“

Naopak výsledek Michala Horáčka Cabada označuje, jako jediného z oné trojice, za neúspěch. „Již delší dobu viděl, že mezi první dva se protlačí jen stěží, snažil se tento trend zvrátit útoky na Jiřího Drahoše, s nímž bezpochyby sdílí podobné voliče, nicméně to ho nakonec asi spíše poškodilo,“ přemýšlí Cabada s tím, že dalším jasným poraženým letošních voleb je expředseda ODS a bývalý premiér Mirek Topolánek.



„Jako předseda ODS dovedl stranu k historickému vítězství. Nicméně jeho pozdní vstup do prezidentské volby a kampaň založená na několika heslech zjevně nezafungovaly. Pokud za dva týdny Miloš Zeman prohraje s Jiřím Drahošem, pak by se spolu s výsledkem Mirka Topolánka mohlo jednat o dva symboly konce jedné velké éry české politiky,“ uzavřel Cabada rozhovor pro INFO.CZ.

Ještě za Topolánkem, kterého volilo něco přes čtyři procenta voličů, skončili Jiří Hynek Petr Hannig a Vratislav Kulhánek.

1080p 720p 360p REKLAMA Václav Hampl ve štábu Pavla Fischera autor: Lucie Bednárová

1080p 720p 360p REKLAMA Rozhovor s Magdalenou Vašáryovou autor: INFO.CZ

1080p 720p 360p REKLAMA Fischer TK autor: INFO.CZ