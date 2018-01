Zeman toho sice podle politologů neřekl ve sněmovně mnoho nového, zároveň ale uklidnil jak své voliče, tak předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Nic na tom nemění fakt, že po něm bude chtít při druhém pokusu, pokud jde o sestavování vlády, 101 podpisů. Ba naopak, Zeman tím mazaně tlačí ostatní aktéry do kouta, Babiš bude totiž do té doby premiérem tak jako tak. Jenom bez důvěry.

Politický analytik a komentátor Lukáš Jelínek označuje Zemanův sněmovní projev za vcelku slušný a standardně strukturovaný. Podle něj měl dvě tváře. „Jedna byla předvolební. Zeman hladil po hlavičkách strany i občany. Těm připomněl, že na věci, které je trápí - na inkluzi, neziskovky, alternativní zdroje energie, byrokracii - hledí stejně jako oni. Druhá tvář se týkala vlády a Zemanovy spolupráce s Babišem,“ říká Jelínek v rozhovoru pro INFO.CZ.

Politolog Josef Mlejnek má jasno: prezident podle něj neřekl mnoho nového. Za nejpodstatnější zprávu pro Zemanovy příznivce i odpůrce má nicméně toto: „prezident do parlamentu přišel (přišoural se) po svých a přednesl spatra projev, s nímž lze samozřejmě polemizovat, který ale měl hlavu a patu.“ Všímá si také toho, jak se Zeman postavil za Andreje Babiše a přislíbil mu neomezený čas při vyjednávání o druhé vládě. „Použil při tom německý příklad na podporu legitimnosti svého postupu, že opět pověří Andreje Babiše a dá mu dlouhý – s odkazem na Německo, několikaměsíční čas na jednání o vládě,“ říká Mlejnek.

„Tedy že druhé jmenování provede až kdoví kdy. V únoru, jak dříve avizoval, či ještě později, bude-li tedy znovu zvolen,“ připomíná Mlejnek s odkazem na únorový sjezd sociálních demokratů. Podobně hovoří také Lukáš Jelínek: „Prezident řekl, že ve druhém pokusu dostane Babiš dost času, zjevně až za sjezd ČSSD, aby se s různými stranami a stranickými proudy mohl dohadovat. Ale i toto může být vodítko pro voliče: dokud sedí na Hradě Zeman, je Babiš chráněný. Bez Zemana by o zastání nejspíš přišel.“

Na voliče v prezidentské volbě pak může podle Mlejnka pozitivně zapůsobit Zemanův „státnický“ přístup, tedy především jeho apel na dohodu politických stran, případně apel na investice. Také rýpnutí si do inkluze bylo podle Mlejnka adresováno voličům. „Prezident též podpořil premiéra v kauze Čapí hnízdo poukazem na presumpci neviny i jinými argumenty, a lze očekávat, že mu to Andrej Babiš oplatí – jeho podporou v prezidentské volbě,“ myslí si Mlejnek. Babiš tak může být podle politologů spokojen. On sám své prohlášení k prezidentským volbám avizuje na čtvrtek. A podle informací redakce INFO.CZ podpoří právě stávajícího prezidenta.