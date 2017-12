Zeman samozřejmě kampaň vede, pravidla si určuje sám, upozorňuje politoložka Dvořáková

O menšinové vládě Andreje Babiše hovoříte jako o skryté koaliční vládě předsedy hnutí ANO a prezidenta Zemana. Co vás k tomu vede?



První věc, kterou si musíme uvědomit: vláda rozhoduje ve sboru, tj. nejde jen o jednotlivé resorty. Nemáme zde ani německý kancléřský systém. Ta vláda je buď jednobarevná (jedna strana) nebo koaliční (více stran), může být většinová nebo menšinová. Ale co je to za vládu, která je z jedné strany doplněná o tzv. odborníky? Jací mají ti odborníci politický program, priority, mimo svůj resort? Je to nesmysl.



Za další: víme, jak prezident ignoroval Poslaneckou sněmovnu při vytvoření Rusnokovy vlády, víme také, že určité osoby jsou zřejmě prezidentovi blízké, ostatně prezident Zeman „dodal“ Andreji Babišovi i šéfa úřadu vlády. Také kvůli ostatním politickým stranám, které po volbách plnily spíše roli komparsu, se velmi rychle oznámil závěr o menšinové vládě.

Jsme ale svědky dlouhodobé tendence, aby prezident mohl ovlivnit složení vlády, snažil se o to už i Václav Klaus. Inspirací spíše než poloprezidencialismus ve Francii je tu postsovětský prostor, který eliminuje vyvažování prezidentských pravomocí a fakticky z něj dělá klíčovou osobu exekutivy.



V čem spočívají nebezpečí takové vlády? V čem je jiná nebo nová oproti dřívějším vládám?



Už jsem to zmínila. Pořád jde nicméně pouze jen o tendenci. Na druhou stranu provokativní prohlášení typu, že vláda bez důvěry je plnohodnotná vláda (směšující formální procesy a legitimizační zdroje), jasně ukazují na toto směřování. Naší zemi neprospělo, že poslední dva prezidenti jsou bývalí premiéři, k funkci prezidenta přistupují jako k funkci premiéra.



Jaké důsledky může mít pro budoucnost české politiky blok, který spolu utvořili Andrej Babiš a Miloš Zeman?



Tento blok je podle mne dočasný a pragmatický, přičemž v tuto chvíli hraje větší roli Zeman. Babiš ale nebude hrát druhé housle, podle mne všichni čekají, jak dopadnou prezidentské volby a jaké alternativy budou k dispozici. Pokud vyhraje Zeman, nebude dlouho snášet vedle sebe silnou osobnost jako je Babiš a podobně.

Blíží se prezidentské volby. Miloš Zeman slíbil, že nepovede kampaň. Jak jeho počínání hodnotíte?



Kampaň zde samozřejmě je, jenom její pravidla si určuje sám Zeman. Třeba geniálně nastavené termíny – svolání Poslanecké sněmovny na poslední možnou chvíli, mezi demisí vlády a pověřením nového premiéra týdenní prodleva, další týden „státnická“ setkání s navrhovanými ministry, a nakonec dva dny před prezidentskou volbou vystoupení v Poslanecké sněmovně…



Co říkáte na to, že má Zeman už několik měsíců svůj pravidelný pořád na TV Barrandov, a zároveň odmítá chodit do politických debat se svými protikandidáty? Do jedné teď dokonce posílá svého mluvčího…



Snaha o kontrolu médií či vliv v nich ze strany určitých politicko-oligarchických skupin je zcela zřejmá již delší dobu a nejedná se samozřejmě jen o Andreje Babiše. Televize Barrandov je dlouhodobě využívána také proto, že si prezident může klást zřejmě podmínky, jak, kdy a za jakých okolností vystoupí…



Neúčast Zemana v předvolebních debatách má své výhody, zejména když se může dostat do centra pozornosti jinak a nehrozí tak průšvih, avšak má také své nevýhody. Dostává se tím trochu mimo diskurs kandidátů (ne že by nějaký příliš byl). Poslání mluvčího může být nicméně přece jen trochu riskantní. Kdo je tedy kandidát? Proč nemluví sám? Bude prezidentem Ovčáček? Kdo tedy vlastně za Zemanem stojí? I když je to asi promyšlené, nemusí to vyjít.

Ještě mi dovolte otázku k předsedovi hnutí ANO: jak podle vás dopadne kauza Čapí hnízdo a jak může ovlivnit hlasování o důvěře nejen aktuální, ale jakékoli budoucí Babišovy vlády?



Netuším, co a jak se dohodlo při hlasování o vydání. Současné hlasování to určitě neovlivní. To by musel OLAF napsat, že je vše v pořádku a to zřejmě opravdu nenapsal. Pokud jde o budoucí vládu, ve hře je v tuto chvíli mnoho neznámých.