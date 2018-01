Zoufalec týdne: Jiří Ovčáček. Komentář Petra Holce

Jiří Ovčáček to znovu dokázal, už podruhé: coby záskok prezidenta Miloše Zemana podruhé exhiboval v estrádě nicoty majitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa. V jeho Aréně se „viceprezident“ Ovčáček prostě octl, protože jeho hradní pán (nebo je to už naopak?) Zeman určitě nevede žádnou volební kampaň a nikam proto nesmí. Samozřejmě jen kromě billboardů, mediálních výstupů a nonstop krajských výjezdů mezi voliče za jejich vlastní peníze.

Právě kvůli účasti Ovčáčka svou účast v tomhle bizarním cirkusu logicky postupně zrušili všichni ostatní pozvaní prezidentští kandidáti, i na ně to bylo trochu moc. Ovšem s výjimkou Michala Horáčka, jenž si Barrandov a taky sám sebe poslední dobou zamiloval natolik, že vezme všechno; všichni jsme totiž podle něj stejně dobří a i „žumpa“, jak napsal ohledně barrandovských debat, si zaslouží jeho povznášející moudrá slova.

Za současných bizarních pravidel, kdy prezidenta v kampani supluje jeho mluvčí, tedy vysoký státní úředník, je vlastně zoufalcem týdne spíš Horáček, protože spolu s Ovčáčkem samozřejmě neměl v téhle aréně patolízalství co dělat. Nakonec jednu nástěnku už Soukupovi zničil a žádný vtip není vtipem podruhé, jak víme. A v televizi obvykle dokonce ani poprvé. Pro jakéhokoli prezidentského kandidáta, jemuž ještě zbývá aspoň poslední špetka lidské sebeúcty, je to totiž stejně ponižující nabídka, jako kdyby Mike Tyson vlezl do ringu s krasobruslařem.

Aréna s Ovčáčkem když tak už pasovala pouze do repertoáru narychlo pozvaného Petra Hájka, kdysi Klausovy prezidentské obdoby Ovčáčka. I jemu se na Hradě během let přisluhování prezidentovi, kdy se vysoké role v úzkém týmu nebezpečně překrývají, přihodil podobný mentální přesmyk jako Ovčáčkovi. Jen místo svazáckého kádrování začal v zrcadle zkoumat, jestli fakt pochází z opice. Dodnes si není jistý. Předstírejme ale aspoň chvíli, že prezidentská volební kampaň ještě probíhá i podle normálních pravidel. A pak je samozřejmě zoufalcem týdne Ovčáček.

I on vezme podobně jako Horáček všechno, kde může exhibovat v roli prezidenta, byť jím je jen ve své hlavě (už nicméně naznačil, že by to zvedl, kdyby ho o to Zeman požádal). Nikoho samozřejmě nepřekvapí, že ho Soukup do své televize pozval: donedávna se říkalo, že TV Barrandov drží jen proto, aby měla kde hrát jeho přítelkyně Kateřina Brožová, zatímco dnes ji drží hlavně kvůli sobě; za chvíli totálně ovládne veškerý vysílací čas, takže z obrazovky zmizí i chudák major Zeman. Teď TV Barrandov slouží hlavně Zemanovi.

Ovčáček si do studia kromě rafinovaného humoru přinesl i fíkus, protože prý stejně jako ostatní prezidentští kandidáti nemá názor a stojí, kam ho postavíte. Z médií znám Ovčáčka dlouho a vím, jak upřímně tímhle svým originálním vtipem sám sebe pobavil. Kdysi podobně bavil (rozdával radost) lidi v komunistických Haló novinách a chvíli taky zkoušel dělat spin doctora Jiřímu Paroubkovi, než ho i velký bubák radši vyhodil. Chudák si v moři srandy proto ani neuvědomil, že právě on sám je fíkový list celé té bídy; veřejně jen papouškuje názory Zemana a stojí, kam ho Soukup postaví.

„Myslím, že to bylo vyvážené,“ pravil na konec své Arény Soukup, který hned úvodem pozurážel nepřítomného Jiřího Drahoše. Fakt to bylo vyvážené, ani jemu evidentně nechybí humor. A zvlášť ze strany Ovčáčka: ten se v aréně zoufalství rochnil jak hroch válející se v blátě a čím víc bláta, tím i víc blaha! I někdejší VyVolení, jestli si na tuhle parádu deficitních televizních umělců ještě vzpomínáte, museli závidět. Ano, naše prezidentská volba je zoufale nudná a zbytečná, Ovčáčka v roli prezidenta si ale přesto nezasloužíme. Snad až někdy později.