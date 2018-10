Volby 2018

Před druhým kolem senátních voleb se nabízí otázka, co by se stalo, kdyby oba kandidáti získali stejný počet hlasů, a nikdo by tudíž nevyhrál. Ostatně účast bývá nízká, což těsným výsledkům jenom nahrává. Jak by se remíza řešila, objasňuje politolog a komentátor Reflexu Petr Sokol.