Volby 2018

Hamáček věří, že pozice ČSSD se časem zlepší. Uvedl, že sociální demokracii nyní čeká zásadní diskuse o dalším směřování, ale věří, že po této diskusi bude sociální demokracie jednotná a semknutá. Řešit vnitřní rozpory na veřejnosti podle něj jen zhoršuje postavení strany. Je přesvědčen, že výsledky působení ČSSD v koaliční vládě s ANO se dostaví, nelze je ale čekat za pár měsíců fungování kabinetu, ve kterém ČSSD sekunduje hnutí ANO.

Poznamenal, že Vícha je velmi populární ve svém obvodu. Do výsledku v dalších čtyřech obvodech, kde se do druhého kola sociální demokraté dostali, se podle něj možná promítla vnitrostranická debata přes média v posledním týdnu. V té souvislosti vyzval k tomu, aby ČSSD své spory řešila uvnitř a semknula se, nevytvářela různá vnitrostranická uskupení. „Jsme jedna sociální demokracie a jako jediná sociální demokracie můžeme přežít,“ konstatoval. Chaos a anarchie není pro ČSSD podle něj dobrá cesta. Na místo toho je třeba soustředit se na prosazování programu, a to ve vládní koalici, míní.