Volby 2018

V říjnových volbách do třetiny Senátu se o 27 křesel v horní komoře bude ucházet 194 mužů a 42 žen. Ženy tak tvoří méně než pětinu kandidátů. Průměrný věk uchazečů je 56 let. Nejstarší i nejmladší kandidát bude o přízeň voličů usilovat v Praze. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který dnes zveřejnil seznam kandidátů. Informace převzal od registračních úřadů.

Do Senátu chce 236 lidí, tedy o tři více než v minulých volbách. Největší zájem o senátorský post je v Praze 8, kde podalo přihlášku 16 kandidátů. Nejmenší konkurence bude ve volebních obvodech Náchod, Šumperk a Vsetín, kde se do voleb přihlásilo shodně šest lidí.

Nejstarším kandidátem je Rudolf Karel Mazáč za uskupení DOST JE DOST ! Občané za svá práva. Osmasedmdesátiletý dirigent a režisér bude o zvolení usilovat v Praze 4. V hlavním městě se do voleb přihlásil také nejmladší kandidát. Ekonoma a bývalého náměstka ministra financí Lukáše Wagenknechta, kterému je nyní 39 let, vyslali v Praze 8 do voleb Piráti. Věku 40 let, který je podmínkou pro zvolení do Senátu, dosáhne koncem září, jen necelé dva týdny před volbami.

Z hlediska věku je mezi kandidáty nejvýrazněji zastoupena skupina nad 60 let, takových uchazečů je víc než 38 procent. Padesátníků je zhruba 36,5 procenta, mladších kandidátů je rovná čtvrtina.

Nestraníky je mezi kandidáty 104, o deset víc než před dvěma lety, kdy se volila jiná třetina Senátu. Nejvíc svých členů navrhli komunisté, a to 25. Dvacet uchazečů o senátorský post je členem sociální demokracie a 18 strany Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD). Kandidáty na senátory nominovalo letos víc než 40 stran a hnutí.

Senátní volby se uskuteční spolu s komunálními 5. a 6. října. Případné druhé kolo voleb do horní komory bude o týden později.