Volby 2018

Jedenáctá hodina všedního dne znamená pro hospodu na okraji Roudnice nad Labem jediné: čas obědů. Na jídlo za necelých devadesát korun sem přicházejí lidé z širokého okolí. V montérkách trpělivě čekají na objednávku. „Rath? Jo, toho znám dobře. Před pár dny jsem ho potkal na poště,“ vypráví novinářské návštěvě o pár minut později šedovlasý muž na chodníku před hospodou. „Jestli jste tu kvůli němu, tak to musíte do hospody Na Růžku. Ta patří jeho rodině. Stojí naproti škole,“ směruje nás místní obyvatel. Jsme v regionu, kde se chce nepravomocně odsouzený David Rath už za pár dní vrátit do vysoké politiky.

Roudnice nad Labem, k níž má exministr zdravotnictví vazby, spadá do volebního obvodu, v němž se Rath snaží dostat do Senátu. Do voleb zbývá pár dní, po bývalém vlivném členovi sociální demokracie ale na ulici není ani stopa.

Žádné známky kampaně nejeví ani hospoda Na Růžku, postarší dům s ne příliš udržovaným zevnějškem, který láká na obvyklou nabídku jídla a připojení wifi. Podle informací MF Dnes exhejtman převádí svůj podíl v podniku na firmu své ženy. Na místě ale není možné si u nikoho informaci přímo ověřit. Dovnitř se kolem poledne nedostaneme. Zrovna dnes se otevírá až vpodvečer.

„Opravdu tu Rath kandiduje? To vůbec nevím, o politiku se nezajímám. Stejně je to furt to samé,“ nechce se ani na chvíli zastavit kolem procházející důchodkyně ve světle béžové bundě.

Neviditelný kandidát

Okresní město Litoměřice leží od Roudnice nad Labem zhruba čtvrt hodiny jízdy autem. Právě zde Rath před několika měsíci oznámil svou kandidaturu do Senátu. A to přímo před místní vazební věznicí, kde strávil osmnáct měsíců života poté, co ho policie zadržela s několika miliony v krabici od vína.

„Je to absurdní. Ale víte, kolik podivností už jsme v politice zažili?“ usmívá se důchodkyně s růžovým přelivem, která venčí v ulici u věznice psa. V blízkém okolí i sama bydlí. „Tohle není o nic horší,“ hodnotí Rathovu kandidaturu. Místní o Rathově snaze podle ženy ví – i kvůli už zmíněné akci u věznice. „V rodině se ale o tom raději vůbec nebavíme, svých starostí máme dost,“ dodává.

A potvrzuje fakt, který zaujme už na první pohled během rychlé procházky po městě. Zhruba dva týdny před volbami, kdy na místě jsme, visí na každé výlepové ploše plakáty s kandidáty do Senátu i na místní radnici, kolem silnic se opakují billboardy hnutí ANO nebo třeba ODS. Po Rathově obličeji ale není ve městě ani stopa. „To máte pravdu, žádných jsem si nevšimla. Asi spoléhá na to, že je dost známý,“ říká důchodkyně, než zavolá na psa a zahne za roh.

O moc víc nevědí ani v místních informacích na náměstí. „Myslím, že tu žádný předvolební mítink neměl, to bych si pamatovala,“ zamýšlí se tmavovlasá žena za přepážkou. „Počkejte, zavolám kolegyni z městského úřadu,“ zastavuje mě. Ani na úřadě nevědí o tom, že by měl na budoucí dny politik a lékař nahlášenou v Litoměřicích nějakou veřejnou akci. „A on kandiduje pořád za ČSSD?“ ptají se ještě na závěr.

Pár stovek na účtě

Tak to ovšem není. Rath se snaží do Senátu dostat jako nezávislý kandidát za podpory strany Česká suverenita exposlankyně Jany Volfové, která na sebe v poslední době upozorňuje hlavně na poli protiislámského aktivismu. Té podle vyjádření pro média nevadí, že je politik nepravomocně odsouzen za korupci k více než osmi letům vězení.

Dozvědět se další podrobnosti je nemožné. Na dotazy zaslané mailem partaj nereaguje. Na povinném transparentním účtu je částka dvě stě korun. Smlouvy nehmotného plnění ukazují, že Rath složil kauci ve výši dvaceti tisíc korun, stejnou částku stálo vytištění a rozdávání letáků a plakátů. Na ulicích Litoměřic ale po nich není ani památka.

„O Rathově kandidatuře víme z novin,“ tvrdí dvojice žen, která čeká v teplé podzimní odpoledne na městský autobus, kterým se po obědě vrátí do práce.

„Tady se vtipkuje, že Rath zná Litoměřice zevnitř, myšleno zevnitř cely,“ přidává se do hovoru hubený muž posedávající na protější lavičce. „Volit ho nebudu, ale ministr zdravotnictví to byl dobrý, to zas ano. Byl jsem za jeho éry na ministerstvu zaměstnaný,“ tvrdí a dává se s námi do kroku k nedalekému náměstí.

Záchrana nemocnic

Rath chce v kampani navázat na své ministerské i lékařské zkušenosti. Bojovat chce třeba za „záchranu“ nemocnic v regionu. S peticí se tak před časem mihnul třeba v nedalekých Lovosicích. Protestoval proti údajné privatizaci nemocnice v Litoměřicích. Podle Deníku se letáčky nabádající k záchraně zařízení objevily v září i přímo v litoměřické nemocnici.

Rathova kandidatura za Českou suverenitu před pár měsíci překvapila. Hned se nabídla otázka, jestli politikovi nejde jen o získání imunity. On sám ale tvrdí, že vůbec ne. Ani kdyby se do Senátu probojoval, nemá ji jistou na dlouho. Je dost možné, že by většina senátorů hlasovala pro jeho vydání.

Už za pár dní se Rath v prvním kole senátních voleb utká s dalším exministrem: Josefem Dobešem, který vedl resort školství. Jeho protikandidátem za ANO je lékař Ondřej Štěrba, za ODS litoměřický starosta Ladislav Chlupáč. Sociální demokracie svého kandidáta nemá, dosavadní senátor Hassan Mezian mandát neobhajuje.

„Nemyslím si, že by Rath měl velké šance,“ dodává muž v červené šusťákové bundě. „Opravdu tu není vidět. Zahlédla jsem možná jeden plakát. Ale už si vůbec nemůžu vzpomenout kde,“ říká mladá žena v okrajové části Litoměřic, než nasedne po směně do autobusu. Další šanci na volební úspěch má Rath ještě na komunální úrovni: vede kandidátku ve středočeské Hostivici.