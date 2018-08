Volby 2018

Hezká slova, ošklivější realita. Finále prezidentské volby, v němž málem porazil prezidenta Miloše Zemana, Drahoše logicky opilo. Byl určitě silnější kandidát než předtím Karel Schwarzenberg. Nějakou dobu proto živil kocovinové sny o vlastním hnutí, které spojí všechny ty, co ho volili v prezidentské volbě. Vzduch byl plný naděje, řekl by někdo lyrický. Takže Drahoš nějak zapomněl, že ve finále nemálo lidí nevolilo jeho, ale jen proti Zemanovi. Už prostě měli dost hradního naftalínu.

Ano, princip volby „menšího zla“ do určité míry platí i v druhém kole senátních voleb a vítězové toho prvního se občas rychle vracejí do slušného zaměstnání. Drahoš má proto slušnou šanci stát se dalším neviditelným senátorem. Senát totiž nikoho nezajímá. I všichni voliči některých senátorů by se v pohodě vešli do jedné volební místnosti. A i členové vedení Senátu bývají u lidí tak populární, že je za jejich obětavou práci občas odmění tím, že je v senátních volbách pošlou na pracák. Zeptejte se třeba Aleny Gajdůškové nebo Zdeňka Škromacha.

Když chcete v Senátu fakt prorazit a udělat si jméno, nesmíte do něj třeba jako František Čuba dobrý rok vůbec chodit. Jen tak budete coby senátor zajímat média. Ale zpět k Drahošovi. I on se brzy z prezidentské kocoviny vyspal a žádné vlastní politické hnutí nezaložil. Do Senátu proto táhne jako společný kandidát hned čtyř stran – TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Zelených. Což je vlastně taky hnutí – mysli. Třeba konzervativní TOP 09 bývala s výjimkou městského multi-kulti dobra programovým opakem zelených anarchistů, co nesouhlasí ani sami se sebou. I když je pravda, že poslední dobou taky dost zelená.

Zapomeňte ale klidně na program, ten je jen do voleb. Povolební realita je taková, že všechny podobné slepence partají v limbu vždy skončily jen společným fiaskem. A můžeme klidně zůstat v Praze. V její magistrátní koalici sedí Trojkoalice složená z lidovců, Zelených a STAN. Čtyři roky se jen společně drží v šachu a občas společně ani nehlasuje. Jejím nejrozkladnějším elementem jsou samozřejmě zelení, slušně ale kontruje i STAN.

A teď k tomu přidejte ještě TOP 09, na jejíchž zádech se STAN dvakrát vyvezl do sněmovny, vloni ale „Starostové“ z Titanicu Miroslava Kalouska radši utekli. Těžko říct, kdo koho víc potopil, obě strany totiž v posledních sněmovních volbách sotva utrhly kritických pět procent. Ještě předtím se ale STAN zkusil přilepit na lidovce, i ti se ale nevyzpytatelné party Petra Gazdíka lekli a do voleb šli taky sami. A taky v nich sotva utrhli kritických pět procent. Teď chtějí společně dát dohromady Českou republiku.

Ano, nic samozřejmě nespojuje tak jako zoufalství. Jenže v politice spíš platí, že zoufalství obvykle spojuje k ještě většímu zoufalství. Pamatujete ještě na Čtyřkoalici? Byla to podobná situace. Kdysi v ní kromě jiných stran v limbu bývali i lidovci a taky chtěla dát Česko dohromady. Právě končily premiérské, parlamentní i partajní éry Václava Klause a Miloše Zemana a i Čtyřkoalice na to chtěla jít společně. Velmi rychle se společnými silami jen rozpadla.

Každá ze stran na to totiž chtěla jít hlavně sama, což ostatně bývá podstatou stran. Pomož mi a já ti za to pomůžu dolů. Možná i proto se chce Drahoš rozhodnout až po volbách, do které senátního klubu z těchto čtyř stran případně vstoupí. „Otázku, do kterého bych vstoupil senátního klubu, nechám na chvíli, až ten Senát bude uloven,“ řekl. Moudrá slova. Přece jen už se v politice něco naučil.