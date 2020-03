Český miliardář má plán, jak zastavit koronavirus a nepoškodit ekonomiku. Trval by jen 10 dní | info.cz

Jeden z nejmladších českých miliardářů Jan Barta přišel s plánem, který by měl českou ekonomiku uchránit od větších škod kvůli koronaviru a počet nakažených by zastavil na čísle 1000, zatímco mrtvých by bylo 20. Barta přitom není v této oblasti neznámou a stojí za vznikem konsorcia technologických firem, které nabídly státu s opatřeními proti nákaze pomoc. Podnikatel už svoje nápady zaslal vládě, přičemž email zveřejnil na svém blogu.